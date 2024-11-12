國1麻豆4車連環撞 1輛轎車被大車推擠掉入分隔島

2輛自小客、1輛大貨車與1輛空槽車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，4人輕重傷，幸意識清楚送醫救治，肇事原因仍待調查。（民眾提供）

2024/11/12 11:13

〔記者王涵平／台南報導〕2輛自小客車與2輛半聯結車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，其中1輛原行駛外側貨櫃聯結車，疑因爆胎偏離往內側車道，硬將另1輛行駛在內側車道的轎車推擠掉落進分隔島內，有用路人行經看見驚呼是「飛進去嗎？」這起車禍雖造成4人受傷，但幸好意識清楚，已送醫救治。

根據國道公路警察局初步調查，1部半聯結車行駛於中線車道，擦撞內側車道轎車，再碰撞中線車道轎車，另1部行駛於中線車道半聯結車再撞上中線車道之自小客車而肇事，共2部自小客車，2部半聯結車發生追撞，而4車駕駛酒測值均為0。

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今日上午9時13分，國道中山高南下麻豆交流道出口前傳追撞意外，台南市消防局出動5車12人趕抵後，將受傷4人包括48歲陳姓半聯結車駕駛、43歲吳姓轎車駕駛與43歲陳姓女乘客、26歲王姓轎車駕駛送往麻豆新樓醫院，現場交通一度受到影響。

1部轎車原行駛於內側車道，外側聯結車疑因爆胎偏離往內側車道，硬將轎車推擠掉落進分隔島內。（民眾提供）

2輛自小客、1輛大貨車與1輛空槽車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，4人輕重傷，幸意識清楚送醫救治，肇事原因仍待調查。（民眾提供）

2輛自小客、1輛大貨車與1輛空槽車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，4人輕重傷，幸意識清楚送醫救治，肇事原因仍待調查。（民眾提供）

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