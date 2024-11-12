為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國1麻豆4車連環撞 1輛轎車被大車推擠掉入分隔島

    2輛自小客、1輛大貨車與1輛空槽車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，4人輕重傷，幸意識清楚送醫救治，肇事原因仍待調查。（民眾提供）

    2輛自小客、1輛大貨車與1輛空槽車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，4人輕重傷，幸意識清楚送醫救治，肇事原因仍待調查。（民眾提供）

    2024/11/12 11:13

    〔記者王涵平／台南報導〕2輛自小客車與2輛半聯結車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，其中1輛原行駛外側貨櫃聯結車，疑因爆胎偏離往內側車道，硬將另1輛行駛在內側車道的轎車推擠掉落進分隔島內，有用路人行經看見驚呼是「飛進去嗎？」這起車禍雖造成4人受傷，但幸好意識清楚，已送醫救治。

    根據國道公路警察局初步調查，1部半聯結車行駛於中線車道，擦撞內側車道轎車，再碰撞中線車道轎車，另1部行駛於中線車道半聯結車再撞上中線車道之自小客車而肇事，共2部自小客車，2部半聯結車發生追撞，而4車駕駛酒測值均為0。

    今日上午9時13分，國道中山高南下麻豆交流道出口前傳追撞意外，台南市消防局出動5車12人趕抵後，將受傷4人包括48歲陳姓半聯結車駕駛、43歲吳姓轎車駕駛與43歲陳姓女乘客、26歲王姓轎車駕駛送往麻豆新樓醫院，現場交通一度受到影響。

    1部轎車原行駛於內側車道，外側聯結車疑因爆胎偏離往內側車道，硬將轎車推擠掉落進分隔島內。（民眾提供）

    1部轎車原行駛於內側車道，外側聯結車疑因爆胎偏離往內側車道，硬將轎車推擠掉落進分隔島內。（民眾提供）

    2輛自小客、1輛大貨車與1輛空槽車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，4人輕重傷，幸意識清楚送醫救治，肇事原因仍待調查。（民眾提供）

    2輛自小客、1輛大貨車與1輛空槽車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，4人輕重傷，幸意識清楚送醫救治，肇事原因仍待調查。（民眾提供）

    2輛自小客、1輛大貨車與1輛空槽車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，4人輕重傷，幸意識清楚送醫救治，肇事原因仍待調查。（民眾提供）

    2輛自小客、1輛大貨車與1輛空槽車，今日上午在國道中山高麻豆交流道出口前發生追撞，4人輕重傷，幸意識清楚送醫救治，肇事原因仍待調查。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播