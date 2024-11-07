已婚男化身「黃金單身漢」騙交往 女暈船借360萬人財兩失

已婚王男假裝「黃金單身漢」，騙鄭女砸360萬交往，台南地院判他2年半徒刑。（記者王捷攝）

2024/11/07 16:58

〔記者王捷／台南報導〕月薪不到5萬的王姓已婚男子，偽裝成月收破10萬的「黃金單身漢」，騙鄭姓女子跟他交往，還以結婚為由陸續向她借款360萬元，台南地院確認王男詐欺取財罪成立，判他2年半徒刑。

王男在2021年間結識鄭女，以修圖過的薪資條、身分證，讓鄭女誤以為其月收入達11萬元，並虛構帳戶內有500萬元存款，由母親代管，婚後可取出供兩人運用，讓鄭女在2022年答應與王男交往。

請繼續往下閱讀...

一開始王男就以結婚為前提追求鄭女，還帶她去預約拍婚紗、簽立結婚契約，後來才露出真面目，向鄭女表示投資資金不足等理由，頻繁借款。鄭女相信王男有能力還款，因此在兩人交往8、9個月中，分6次借錢給王男，累計高達360萬元。

直到2022年12月間，鄭女無意間發現王男已婚身分，驚覺自己遭到詐騙，對王男提告後，一查才發現王男不但結婚5年多，實際月薪約為3至5萬元，遠低於其聲稱的收入。

法庭上，王男承認偽造身分證照片的行為，但否認詐欺，聲稱所謂借款只是分擔貸款壓力，且鄭女知曉其已婚身分。然而，鄭女出示了多次催討還款的LINE對話記錄，內容顯示王男持續以各種藉口推託，並承諾將車輛過戶給鄭女抵償債務，法官認為該行為符合詐欺特徵。

最終，法院裁定王男的行為構成詐欺取財罪及行使變造準特種文書罪，因兩罪想像競合，以詐欺取財罪論處，量刑2年6個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法