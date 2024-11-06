連江艦配有鎮海武器 鄭麗君：捍衛主權

副院長鄭麗君（右四）等人與連江艦合照。（記者盧賢秀攝）

2024/11/06 14:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕海委會海巡署託台灣造船公司打造1000噸級巡航艦連江艦今天交船，這艘巡航艦具有夜間的海上的搜救能力，可提供直升機的起降，同時搭配中科院所開發的鎮海武器系統，可以裝載42枚的火箭彈，對近距離的目標有威嚇跟攻擊的能力。行政院副院長鄭麗君表示，連江艦將投入金馬澎分署執勤，讓海巡更有力量協助海軍捍衛主權、維護漁權，守護國家安全的關鍵防線。

1000噸級巡防艦連江艦交船暨CG1006命名下水聯合典禮，今天上午在台船基隆船舉行。副院長鄭麗君、海洋委員會主委管碧玲及台船董事長黃正弘等人都出席。鄭麗君等人也登上連江艦參觀，並為第4艘CG1006命名為花蓮艦。

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今天交船的連江艦將澎湖海巡隊執勤，新艦艇有夜間的海上的搜救能力，海上風浪大時可以提供直升機的起降，並配備有新式的衛星系統，能夠跟基地隨時交換資料。同時搭配中科院所開發的鎮海武器系統，射程10公里，可裝載42枚2.75寸的火箭彈，對近距離的目標有威嚇跟攻擊的能力。同時有強化夜間的搜救能力，全天候擔負起船艦警戒任務，執行救援跟緝私的任務，提升我國海域執法跟護漁的能量，也兼具了海上救難的任務。

鄭麗君向英勇海巡的兄弟姐妹們致敬，感謝他們守護人民、守護台灣。她說，台灣四面環海，海洋是台灣跟世界聯結的道路，也是國家發展的命脈，更是守護國家安全的關鍵的防線。

今天交船典禮也代表國艦國造計劃又往前邁一步進，政府從2018年開始編列426億的預算，來推動籌建海巡艦艇的前瞻發展計劃。以10年為期達到141艘新式的海巡的艦艇，我想這個計劃也帶動了我們造船產業的發展。

卓院長上任後提出國家希望工程八大施政目標，其中一項就是打造韌性台灣，維護安全和平，包括了國土安全、數位安全，還有我們非常重視的海洋安全，希望能夠建構國家的總體韌性，理念相近的夥伴國家一起來維護台海跟印太的安全。守護台灣的自由、民主的生活方式。所以行政院一定會做海委會、海警署的後盾。

連江艦今天交船，副院長鄭麗君（左二）與海委會主委管碧玲（左一）登船參觀。（記者盧賢秀攝）

1000噸級的連江艦今天交船。（記者盧賢秀攝）

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