台南古蹟「南門公園碑林」遭潑油毀損 涉案女子下場曝

戴姓女子噴紅酒與橄欖油液體在古碑上，致石碑受損。（民眾提供）

2024/11/01 22:56

〔記者王捷／台南報導〕戴姓女子今年1月到台南市南門公園，朝古蹟「南門公園碑林」的數個石碑噴灑含有紅酒與橄欖油混合液，她自稱「祈福」卻導致石碑表面受損，台南地院以毀損一般古物罪，判戴女6個月徒刑，可易科罰金。

南門公園碑林起源於1935年，日治時期台南州政府為「始政四十週年紀念博覽會」設立，最初收集了45座古碑，以展示台灣歷史和文化的豐富遺產。這些碑記包含清代和日治時期的重要告示、文教事蹟、禁令等內容，並於1977年再次增添了15座來自赤崁樓的石碑，後來陸續新增，目前共計63座。

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戴女在今年1月，攜帶裝有紅色液體的噴霧罐，液體由紅酒、橄欖油、鹽巴等成分混合而成，她聲稱出於宗教儀式對碑林祈福，未考慮噴灑後會對文物造成損害。

法院查證，該碑林建於清領與日治時期，具有歷史、文化與藝術價值，部分石碑登錄為一般古物，遭油脂混合液體噴灑後，殘留痕跡難以清除，損及石碑的歷史與藝術價值。

警方經由監視錄影找到戴女，並在她攜帶的噴霧罐內，發現與現場液體成分相符的物質，戴女雖坦承噴灑行為，但否認蓄意毀損，聲稱液體無腐蝕成分，認為清水即可去除。

然而，法官判定戴女對文物保護法並非完全無知，且應預見到油脂性液體會損壞石碑，認定其行為符合毀損古物的間接故意，最終依法判刑，但考量戴女並無犯罪前科，但其行為造成文物損害，並未主動賠償或和解，因而量處有期徒刑6個月。

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