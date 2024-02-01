台南古碑林遭潑橄欖油加紅酒 落網台北女：祈福儀式

台南二分局警方北上台北逮捕涉對台南古碑林潑灑溶液的戴姓女子。（警方提供）

2024/02/01 16:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區南門公園的碑林多座石碑，在今年1月27日被市政府文化局人員發現於1月7日遭人潑灑不明溶液，警方獲報前往採證，相關溶液經文化局送驗鑑定為「甘油」。涉案的戴姓女子今日上午在台北落網，自認以橄欖油添加紅酒潑灑石碑是祈福的舉動。

南門公園碑林遭潑灑甘油後，由南市警二分局成立專案小組，掌握涉案的疑似女性身形影像、全力調查。市警二分局1日下午表示，案經二分局專案小組連日積極偵辦，沿著南門公園周邊道路、商家民宅及火車站等處調閱數百支監視器影像，終於釐清鎖定戴姓女子（45歲、台北市人）涉案，警方連夜向檢院聲請拘票於1日中午北上其住處拘提戴女到案。

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警方初步了解，戴女是今年1月7日到台南遊玩期間，行經中西區大南門碑林石碑園區時，以橄欖油添加紅酒潑灑石碑，進行其自認為是祈福的舉動。1月7日戴女先在南門、健康路口買包子後走至大南門碑林公園犯案，當天下午5點半許在碑林潑灑溶液，犯後於晚間7點許走到火車站、搭火車返回台北。

戴女過去並無犯罪紀錄素行，精神狀況也是正常。全案經警方調查後將依刑法毀損文物罪嫌及違反文化資產保存法等移送台南地檢署偵辦。遭潑甘油的石碑也由相關單位進一步討論清理及修復事宜。

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