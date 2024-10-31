女街友追債男街友 無業男友為300元「巴頭討錢」

林姓街友夜市乞討僅得200元，卻遇債主「巴頭討款」引路人報警，警方以恐嚇取財送辦。（記者王捷攝）

2024/10/31 06:01

〔記者王捷／台南報導〕台南發生一件300元恐嚇取財案。林姓街友29日在夜市乞討，但「生意不好」整晚只討到200多元，豈料又遇上女街友與她的陳姓男友來討300元欠款，陳男動手巴林男的頭兩下討錢，恐將面臨6個月以上、5年以下徒刑。

年約50歲的林男，欠女街友300元沒還，並一直躲著對方，29日晚上，他拿著紙碗到夜市乞討，被女街友與陳男得知行蹤，情侶倆一路殺到夜市堵人，林男遠遠看見陳男，急忙把紙碗內的零錢與鈔票全往口袋塞，聲稱沒有討到錢。

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陳男見狀，站出來替女友出氣，指責林男明明有塞錢到口袋裡，為什麼不還欠女街友的300元？但林男只是搖頭不肯掏錢，陳男因此出手巴了林男的頭兩下，再度開口討債，雙方爭執引起路人注意，有路人當場說要報案，但陳男卻對林男說，叫警察來他也不怕，拜託林男去報案，讓林男覺得很害怕。

雖然陳男嘴上說不怕警察，但他與女友一看警車從對向車道駛來，慌忙離開現場，林男將經過說給警方聽以後，認為陳男沒有動手搶他，不過有打他，指控陳男恐嚇取財。

恐嚇取財可處6月以上、5年以下徒刑，或是可以罰3萬元以下罰金，而且未遂犯也會處罰，這個代價遠遠超過300元，警方昨天通知女街友與陳男說明，在訊後將兩人依法移送。

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