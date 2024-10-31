幸運兒是你嗎？彰化福興5-6月千萬發票未領 颱風天找起來！

今年5-6月期統一發票還有4張1000萬元特別獎還沒有人領，其中1張就是彰化縣福興鄉彰水路50號全家便利商店所開出。（記者劉曉欣攝）

2024/10/31 06:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年5-6月期統一發票還有4張1000萬元特別獎還沒有人領，其中1張就是彰化縣福興鄉彰水路50號全家便利商店所開出，這位幸運兒只花了21元購買咖啡就中獎。由於領獎期限只到11月5日，不少福興鄉親都說，要趁著放颱風假，再找找是否有發票被藏到忘記對獎了。

不少民眾都說，因為千萬發票開在彰化縣福興鄉，都覺得非常羨慕這位幸運兒，由於這家便利商店就位於台19線上，剛好在福興工業區的對面，同時又鄰近台76線埔鹽匝道。所以這家超商的客源大多數都是移工或是過路客，外地人或是外籍人士的可能性都很大。

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福興鄉長蔣煙燈在超商剛出千萬發票時，曾特地去祝賀，蔣煙燈說，福興鄉是寶地，這是繼2019年全聯開出千萬發票之後，財神爺再次眷顧福興鄉，希望這位幸運兒能趕快去領獎。

今年5-6月期統一發票還有4張1000萬元特別獎還沒有人領，其中1張就是彰化縣福興鄉彰水路50號全家便利商店所開出。（記者劉曉欣攝）

彰化縣福興鄉長蔣煙燈在福興鄉超商開出千萬發票時，曾到場恭賀。（蔣煙燈提供）

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