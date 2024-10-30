後悔賣出奇石想買回 玩家卻趁機動手搶起訴

桃園市史姓男子後悔賣出奇石，找上石商想買回，卻趁機動手行搶未果，石商報警究辦，桃園地檢署偵辦後將史男起訴。（記者余瑞仁翻攝）

2024/10/30 16:43

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市56歲史姓男子有收藏奇石愛好，他於今年3月間前往平鎮區向陳姓石商買回數日前賣出的1顆石頭，雙方議價時，卻涉嫌動手搶走石頭拔腿就跑，老闆追出還被推倒，造成脖子上的玉墜項鍊斷裂，最後沒搶成騎車落跑，陳姓石商事後報警將史男查獲送辦，桃園地檢署偵結依搶奪未遂罪將史男起訴。

檢警調查，史姓男子有收藏紋理漂亮石頭愛好，也經常與石友互相轉讓或買賣雅石、奇石，以此提升奇石價值；史男今年3月初藏將收藏的4、5顆石頭賣給陳姓石商，同月17日上午9點許，史男騎車前往桃園市平鎮陳姓石商店內，想買回先前售出的1顆有主題紋路的石頭。

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雙方正討價還價時，因陳姓石商遲遲未出價，史男心急，涉嫌趁陳男不備直接搶走石頭逃出店外，放置在機車腳踏墊後企圖逃逸，陳見狀追出，拉扯間，史男被推倒地，脖子上的四墜項鍊還被扯斷，還好也拿回被搶的石頭，陳事後報警逮人。

檢方調查時，史男坦承搶石頭未果，在偵查庭上與陳達成賠償3000元和解，檢察官偵結依搶奪未遂罪嫌將史男起訴，依法可處6月以上5年以下徒刑。

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