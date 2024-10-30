父母重病！警專生想休學賺錢 圓融行善團急捐19萬伸援手

圓融行善團員、市議員黃桂蘭和社會局副局長許秀能（右1）等人，將19萬2千元善款交給駱父。（新北市社會局提供）

2024/10/30 16:51

〔記者陳奕劭／新北報導〕駱姓計程車駕駛與印尼籍妻子育有2子，大兒子就讀警專，小兒子就讀大學公衛學系，但他因新冠肺炎確診而有慢性肺阻塞，太太也罹患乳癌，夫妻倆無法工作，長子想休學賺錢養家，經警專轉介新北市社會局媒合圓融行善團，募集到19萬2千元，警專友人也捐3萬元，今（30）日將善款送至家中，勉勵長子完成學業，將來當警察回饋社會。

新北市警局督察室督察、圓融行善團團員陳錦明表示，駱生目前就讀警專，自入學後每個月有生活津貼16000元，均挪作補貼家用與供給胞弟學費，但因父母無法工作，為了養家與照顧父母，駱生有意休學。警專教官與主任呂明都獲悉後勸阻，因為駱生再一年就能畢業投入警察工作，但駱生家境確需外界幫忙。

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新北市社會局副局長許秀能表示，駱父一家經五股區公所核定為低收3款，也是泰五林社福中心開案服務的個案，經社工評估駱父每月需付房租1萬1千元，加上生活開銷，因此媒合圓融行善團協助，社福中心也會持續提供民生物資。

圓融行善團長許誥、團員陳安正、葉坤陸、市議員黃桂蘭和成州派出所副所長潘麓文等人，一起前往駱父探視，並致贈行善團員所募集的善款，駱父感激說，兒子一定會完成學業，早日分發服務民眾。

新北市警察局督察室督察陳錦明（左2）、市議員黃桂蘭和成州派出所副所長潘麓文（左1）等，將警專友人募集的3萬元交給駱父。（新北市社會局提供）

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