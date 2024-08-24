女清潔工被「假投資」騙210萬 金山警逮車手全台已另得手2000萬

李姓女清潔工被詐團騙走210萬後，與金山警方配合逮到詐團許姓車手，移送法辦。（記者林嘉東翻攝）

2024/08/24 16:26

〔記者林嘉東／新北報導〕李姓女清潔工被詐團投資虛擬貨幣可以賺取高獲利吸引，向親友借貸210多萬投入後，見獲利卻無法提領出金，李女才驚覺受騙報警。金山警方獲報，得知詐團要求李女再投資145萬後，認為機不可失，與李女配合，佯裝成返鄉旅客，至基隆火車站活逮前來取款的許姓車手；警訊後，今（24）日將許男依詐欺罪嫌移送法辦。

金山警方依查扣許男的手機發現，許男為躲避警方追緝，與被害人約在火車站面交，且都是搭火車赴約，被害人遍及全台，累計多達10餘人被騙，累計受騙金額高達台幣2000多萬。

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新北市金山警分局獲報，李姓女清潔工於本月中旬，手機歡樂語音APP上跳出「鯨魚安慰了大海」的投資訊息，詐團利用話術，以高於市價的泰達幣賣給李女，李女信以為真，先後向親友、銀行合計借貸台幣210萬元，分2次交給詐團車手。

李女投資後，詐團一再佯稱李女購買的泰達幣已轉到李女名下的電子錢包，但李女眼見獲利，卻遲遲拿不到錢，才驚覺被騙，向金山派出所報案。

未料，李女才報案沒多久，詐團又來電慫恿李女再投資台幣145萬購買泰達幣；警方獲報後，請李女配合詐團要求前往基隆火車站南站面交，偵查隊動員6名偵查佐佯裝成返鄉旅客至現場埋伏，昨天下午4時許，將前來取款的46歲許姓男子團團圍住，當場在他身上查獲交易收據、帳本後，查扣他手機。

偵查隊長龔鴻偉呼籲，詐騙集團常利用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾掉入詐騙集團設下的投資陷阱，市民如有疑慮可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

李女被詐團騙走210萬後與金山警方配合，約出詐團車手在基隆火車站南站面交，被喬裝成6名刑警全程蒐證後活逮。（記者林嘉東翻攝）

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