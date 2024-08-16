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    首頁　>　社會

    台中水資源回收中心驚見女屍 手腕有傷痕 警從敬老卡查身分

    警方一度封鎖現場採證，之後於附近找到「敬老愛心卡」與書信，藉此查到死者身分。（民眾提供）

    警方一度封鎖現場採證，之後於附近找到「敬老愛心卡」與書信，藉此查到死者身分。（民眾提供）

    2024/08/16 10:32

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市民眾於今天（16日）上午6時許，向台中市警方報案，西屯區水資源回收中心內水溝驚見一具浮屍，中市警局第六分局鑑識小組採證，死者手腕有傷痕，身上沒有證件，警方在附近搜索，找到一封書信與一張「敬老愛心卡」，查得死者是70歲陳姓老婦人，她近期失業，經濟狀況不佳，警方研判無外力介入，通知家屬認屍，並通報台中地檢署相驗中。

    鑑識警察到場發現，婦人陳屍於該中心的水溝中，將遺體移置後，發現手腕有一處傷痕，但該傷痕應為自己造成，身上沒有任何證件，警方於附近搜尋，找到一封死者生前留下的書信，還有「敬老愛心卡」一張，經查確認身分是70歲的陳姓老婦人，書信內容是她經濟困頓，前陣子又失業，警方通知死者親屬到場認屍，並報請司法相驗。

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    警方一度封鎖現場採證，之後於附近找到「敬老愛心卡」與書信，藉此查到死者身分。（民眾提供）

    警方一度封鎖現場採證，之後於附近找到「敬老愛心卡」與書信，藉此查到死者身分。（民眾提供）

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