假律師扮黑道被控性侵女網友 法官認定欺騙感情無罪

女網友自稱，半推半就下與對方發生性行為，事後反控對方性侵。（資料照）

2024/08/14 23:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名女子遭男網友猥褻，上網找律師協助，劉男竟一人分飾律師、黑道老大角色，對她騙財、騙色，女子事後反控對方性侵。而該名假律師最後只因詐欺取財罪被判2年2月，妨害性自主則因罪證不足獲判無罪。

被害女子因遭男網友猥褻，上網找律師協助，遇到劉男扮假律師，劉對她謊稱，他找黑道老大「白先生」出面教訓，不料把男網友打死，女子被騙得團團轉，為避免扯上教唆殺人罪，急匯了117萬元給對方，她知道對方幫忙談和解，還感謝到「以身相許」。後來女子得知真相，竟是劉男一人飾兩角（律師、黑道老大）對她騙財、騙色。女網友還自稱，半推半就下與對方發生性行為，並反控對方性侵。

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該案在審理，對於被告是否用強暴脅迫、詐術，性侵得逞，檢、辯針鋒相對。檢察官認為被告施壓脅迫、違反女子意願，連續2次性侵得逞，主因是被告施行詐術，即佯稱男網友被「白先生」打死，女子誤信，被告利用女子想解決事情之心態，加上畏懼被告之身型壯碩，不敢反抗才得以性侵得逞。

對於是否女子是否遭施行詐術而性交？法官認定，是「白先生」示愛、多次請求之下，女子自行斟酌而決定答應，此尚難認被告假扮「白先生」之舉動，為強暴、脅迫、恐嚇，而違反女子意願。

法官認為，女子同意與被告進行「性行為」，被告雖隱暪真實身分與女子性交，過程施用之詐術，包括說出女子讓其想起前任女友已逝，或多年未有性愛而需撫慰，此僅影響女子同意性交之動機，並沒有強迫，被告充其量僅是對女子為感情之欺騙，自不能該當強制性交罪之「其他違反意願之方法」。

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