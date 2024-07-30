疑偷高粱被抓包 高雄2男當街持剪刀、木棍對峙

民眾目擊2人當街持剪刀、木棍對峙，整個過程超驚險。（擷取自網路社群「社會事新聞影音」）

2024/07/30 10:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市柯姓雜貨店老闆昨天（29日）發現一名男子疑似偷竊高粱酒，尾隨追出要求對方付款，不料男子竟亮出剪刀揮舞，柯男隨手找木棍防身，2人當街對峙近2分鐘，過程超驚險，男子隨後徒步離去；有民眾目擊拍攝，今PO上網路社群「社會事新聞影音」，警方朝竊盜、恐嚇罪嫌偵辦，目前正全力追緝嫌犯。

警方今表示，柯姓雜貨店老闆（61歲）昨天傍晚於楠梓區惠豐路顧店，突然一名男子進入店內後離開，柯男發現男子行為可疑，調閱店內監視器畫面，果然發現男子偷竊高粱酒，柯男趕緊從後追出，於高雄都會公園德民路旁超商，赫見男子正坐在椅子上，喝著偷來的高粱酒。

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柯男要求男子付錢，不然他要報警，男子表示沒錢，拜託他不要報警，不料男子突然從身上掏出預藏剪刀，當著柯男面前揮舞，老闆拿取超商外木棍防身，2人當街對峙不到2分鐘，1人持剪刀、1人持木棍，整個過程十分驚險。

隨後男子徒步離去，柯男返店報警處理，楠梓警分局翠屏派出所據報到場，男子已逃逸無蹤，未造成人員傷亡，警方擴大調閱監視畫面，全力追緝該名男子，全案將朝向竊盜、恐嚇罪嫌偵辦。

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