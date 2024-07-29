西門町芭樂攤遭丟鞭炮炸毀 隔壁煎餃攤搞的鬼

張男（藍圈者）趁著鄭女與其黃姓妻子（紅圈者）吵架時，丟鞭炮到芭樂攤上。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/29 11:58

〔記者王冠仁／台北報導〕52歲鄭姓女子在台北市西門町徒步區內經營芭樂攤，她近來因為攤位擺放問題，與經營煎餃攤位的31歲張姓夫妻檔起口角，雙方結下樑子。昨天下午雙方再次為了攤位擺放位置吵了起來，張男氣不過，居然趁鄭女與其43歲黃姓妻子吵架時不注意時，丟鞭炮到其芭樂攤上，鞭炮點燃後炸毀芭樂攤，也嚇壞過往民眾，轄區警方也隨即趕到現場逮捕張。

警方調查，鄭姓女子與張姓男子都是西門町徒步區內的攤商，兩人分別經營芭樂攤與煎餃攤，但雙方近來為了攤位擺放位置多次爭吵，雙方互有心結。昨天下午5時許，鄭在女徒步區內擺設攤位賣芭樂，張男與黃女認為她「又搶了自己的位置」，雙方氣得當街大炒，張趁鄭女忙著與黃女吵架不注意時，朝其攤位丟鞭炮。

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芭樂攤隨即被點燃的鞭炮炸毀，攤位上的芭樂四散一地，巨大聲響也嚇壞過往民眾；警方獲報到場，一度以為是爆裂物，經釐清來龍去脈後，隨即逮捕丟鞭炮的張男，並將他依毀損罪嫌送辦。

萬華分局呼籲，民眾遇有任何糾紛，應循法律程序處置，若以暴力相向，不僅無法解決問題，恐讓自己誤觸法網甚而身陷囹圄。另民眾若有發現任何違法情事，應立即撥打110報案專線，由警方處理以策安全。

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