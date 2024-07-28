楊勇緯巴黎奧運無緣獎牌 老家鄉親仍高呼加油

2024/07/28 00:15

〔中央社〕巴黎奧運於法國當地時間27日起全面開戰，台灣「柔道男神」楊勇緯在男子60公斤級敗部復活賽不敵對手，無緣奪牌。楊勇緯老家鄉親整晚為他加油，小表妹說「哥哥是學習的榜樣」。

楊勇緯在上屆東京奧運一路闖進冠軍戰，最後惜敗日本名將高藤直壽拿下銀牌；本屆巴黎奧運他以頭號種子之姿出賽，原本被寄望為台灣隊奪下首面獎牌。

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楊勇緯2度闖入奧運賽，但於巴黎奧運男子60公斤級8強吞敗，敗部復活賽碰上日本選手永山龍樹，又無法克服對戰劣勢，無緣獎牌，未能在巴黎奧運寫下新紀錄。

楊勇緯位於台中市后里區老家的鄰居們，下午就在社區前面的土地公廟集結，觀看中華電信直播奧運賽事。「楊勇緯加油！」每人手中拿著加油棒，不斷為楊勇緯加油打氣。

楊勇緯8強落敗，進入敗部復活賽，賽事於台灣時間晚上10時30分，楊勇緯的阿嬤、表妹與后里鄉親，深夜不睡仍聚集土地公廟前，緊盯大螢幕為楊勇緯加油。國民黨立委楊瓊瓔、台中市議員邱愛珊、陳本添也到場，一行人上香祈福，希望給予楊勇緯力量。

楊勇緯最後不敵日本選手永山龍樹，無緣爭奪獎牌，現場民眾在哀嘆之餘，最後散場前仍高呼「楊勇緯加油！」

雖然未能奪牌，楊勇緯的阿嬤表示，平常心看待就好。同樣在學習柔道的表妹則說，勇緯哥哥是她的榜樣，他的努力與奮鬥精神，也是大家值得學習的對象。（編輯：陳彥鈞）1130728

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