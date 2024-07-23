新北火化場21公務員涉貪3053萬 認罪全數繳回20人獲緩刑

新北市殯葬處殯儀館火化場席姓領班（圖中）等21名公務員3年來收賄高達3053萬餘元，因認罪繳回全部犯罪所得，有20人獲得緩刑。（資料照）

2024/07/23 16:18

〔記者王定傳／新北報導〕部分殯葬業者為求在特定時間火化遺體等原因，涉嫌以在火化許可證內夾現金等方式，向新北市殯葬處殯儀館火化場席姓領班等21名公務員行賄，3年來收賄高達3053萬餘元，新北地院合議庭審酌席男等21人偵審均認罪，全數繳回犯罪所得，除依貪污規定減刑外，亦認為席男等人有悔悟之心再依刑法59條減刑後，判處這21人1年9月至2年不等徒刑，有席男等20人均獲緩刑，但有1人判刑1年10月，因有前科未獲緩刑。

檢廉調查，申請遺體火化的死者家屬，僅須依新北市政府訂定的收費標準，繳納火化規費，但有部分殯葬業者從2020年2月起，為求在特定時間火化、加快火化速度，或細心挑出骨灰中的雜質、使火化後骨頭更完整、協助密封骨灰罈等原因，透過「火化許可證內夾5百元至2千元不等現金」、「直接交付現金」、「每具遺體2千元乘以該月火化數量後按月給錢」等模式，向火化場人員行賄。

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檢廉調查，席男或值班人員統一收錢後，會在火化表單上對已給錢的業者打勾註記，以此統一收賄件數、計算當日收賄金額，並將賄款藏在休息區公用置物櫃內茶葉罐、操爐區辦公桌抽屜或變電箱中工作手套內。

檢廉調查，席男會在每月10日、20日及30日，邀集見證人見證並協助計算10日總收賄金額，再平均分配，由席男在賄款以鉛筆註記收賄同夥姓名中某字，以橡皮筋綑綁，親自或委託他人交錢，這21人3年來收受25萬元至202萬9700元不等賄賂，總計3053萬餘元。

合議庭審酌席男等21人偵審均認罪，且全數繳回犯罪所得，依貪污治罪條例規定減輕其刑。

合議庭並考量席男等人層級不高，平日從事遺體火化、撿骨等一般人不樂於從事的殯葬相關工作，而國人基於傳統習俗、信仰，常認為接觸亡者遺體可能帶來厄運觀念，過去確有給予協助殯葬事宜者「紅包」以化解厄運觀念，且現今仍有不少殯葬業者藉此名義長期、主動交付賄賂以圖業務順利，確實不免令其等循以往陋規而為之，形成歪風陋習，加上被告均認罪，繳回犯罪所得，已認知到自己行為錯誤，有悔悟之心，依刑法59條予以減刑。

合議庭最後依不違背職務收受賄賂罪，判處席男等21人，1年9月至2年不等徒刑，除一名楊姓被告有前科不符合緩刑要件外，其餘20人均獲緩刑5年，並依各人犯罪情節，命被告繳納5萬元至30萬元不等金額予公庫，並均褫奪公權2年。

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