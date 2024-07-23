為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

詐欺犯帶兒子看病違規停車害死老婦 家屬原諒被判更重

劉姓老婦騎機車行經林園區忠孝西路與文化街口時，為閃避違停車禍不幸出車禍死亡。（翻攝GOOGLE地圖）

劉姓老婦騎機車行經林園區忠孝西路與文化街口時，為閃避違停車禍不幸出車禍死亡。（翻攝GOOGLE地圖）

2024/07/23 12:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓男子在詐騙集團擔任收簿手，帶兒子去看病時違規停車，劉姓老婦為了閃避違規車輛，與無照駕駛的張姓婦人發生碰撞，劉婦原以為沒有大礙，自行返家後出現胸口悶痛，就醫後發現胸骨和肋骨多處骨折，車禍後11天更引發脂肪栓塞死亡，鄭男一審被依過失致死罪判刑3月、緩刑2年，但檢方認為量刑過輕上訴，二審法官同意檢方看法，撤銷一審判決改判徒刑4月，不給鄭男緩刑機會。

判決指出，2021年3月28日上午10點37分，劉姓老婦騎機車行經林園區忠孝西路與文化街口時，鄭姓男子因開車帶著兒子去看病，把車子違停在大馬路上，且占據一半車道，劉婦見狀騎車閃避時，與無照騎乘機車的張姓婦人發生碰撞；劉婦倒地後被旁人攙扶起身，她原以為自己沒有受傷，於是和張婦談妥後，各自離開車禍現場沒有報警。

但劉婦返家後開始覺得胸口悶痛，在家人陪同就醫後，驚覺胸骨和肋骨多處骨折，醫院趕緊將她收治，但劉婦疑因年事已高，車禍後11天在醫院出現脂肪栓塞死亡；家屬報警後，警方循線查出車禍肇事的張婦及違規停車的鄭男，張、鄭兩人和家屬達成和解後，一審被法官依過失致死罪判張婦徒刑4月、鄭男徒刑3月，均緩刑2年。

不過，檢察官認為，張婦出車禍的主因是鄭男違規停車所致，判他緩刑太輕，上訴要求法院重新量刑；高雄地院審理時，法官查出，鄭男曾在詐騙集團擔任收簿手被判刑1年10月，又犯下過失致死罪，不符合緩刑條件，因此撤銷一審判決，改判他徒刑4月，得易科罰金，不得上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
調閱通聯有程序 有些刑警自掏腰包
2024/06/10 05:30

調閱通聯有程序 有些刑警自掏腰包
森林新法嚇阻山老鼠 最重判10年半 罰2千萬
2024/06/10 05:30

森林新法嚇阻山老鼠 最重判10年半 罰2千萬

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
檢警調錯通聯還起訴 收簿手無罪
2024/06/10 05:30

檢警調錯通聯還起訴 收簿手無罪
房客砍死二房東 台北逃新竹老家自首
2024/06/10 05:30

房客砍死二房東 台北逃新竹老家自首

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
幫詐團收購同學帳戶 阿兵哥共同詐欺取財判刑
2024/01/16 07:49

幫詐團收購同學帳戶 阿兵哥共同詐欺取財判刑
賣帳戶養孩子換3萬 罹癌媽判賠1299萬
2023/11/23 05:30

賣帳戶養孩子換3萬 罹癌媽判賠1299萬
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播