詐欺犯帶兒子看病違規停車害死老婦 家屬原諒被判更重

劉姓老婦騎機車行經林園區忠孝西路與文化街口時，為閃避違停車禍不幸出車禍死亡。（翻攝GOOGLE地圖）

2024/07/23 12:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓男子在詐騙集團擔任收簿手，帶兒子去看病時違規停車，劉姓老婦為了閃避違規車輛，與無照駕駛的張姓婦人發生碰撞，劉婦原以為沒有大礙，自行返家後出現胸口悶痛，就醫後發現胸骨和肋骨多處骨折，車禍後11天更引發脂肪栓塞死亡，鄭男一審被依過失致死罪判刑3月、緩刑2年，但檢方認為量刑過輕上訴，二審法官同意檢方看法，撤銷一審判決改判徒刑4月，不給鄭男緩刑機會。

判決指出，2021年3月28日上午10點37分，劉姓老婦騎機車行經林園區忠孝西路與文化街口時，鄭姓男子因開車帶著兒子去看病，把車子違停在大馬路上，且占據一半車道，劉婦見狀騎車閃避時，與無照騎乘機車的張姓婦人發生碰撞；劉婦倒地後被旁人攙扶起身，她原以為自己沒有受傷，於是和張婦談妥後，各自離開車禍現場沒有報警。

請繼續往下閱讀...

但劉婦返家後開始覺得胸口悶痛，在家人陪同就醫後，驚覺胸骨和肋骨多處骨折，醫院趕緊將她收治，但劉婦疑因年事已高，車禍後11天在醫院出現脂肪栓塞死亡；家屬報警後，警方循線查出車禍肇事的張婦及違規停車的鄭男，張、鄭兩人和家屬達成和解後，一審被法官依過失致死罪判張婦徒刑4月、鄭男徒刑3月，均緩刑2年。

不過，檢察官認為，張婦出車禍的主因是鄭男違規停車所致，判他緩刑太輕，上訴要求法院重新量刑；高雄地院審理時，法官查出，鄭男曾在詐騙集團擔任收簿手被判刑1年10月，又犯下過失致死罪，不符合緩刑條件，因此撤銷一審判決，改判他徒刑4月，得易科罰金，不得上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法