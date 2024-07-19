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21名員工集體收賄「監督失靈」 監委提案糾正新北市殯葬處

監察院。（資料照）

監察院。（資料照）

2024/07/19 16:18

〔記者施曉光／台北報導〕監察委員蔡崇義、王麗珍、張菊芳今日發布新聞稿指出，新北市政府殯葬管理處21名員工疑涉違反貪污治罪條例等罪遭起訴，殯葬處卻是在檢調機關偵辦後才發覺，顯有主管監督及政風查察機制失靈等情形，監察院內政及族群委員會日前通過調查報告，監委提案糾正新北市殯葬處。

監委認為，民眾在面對親人死亡後事悲傷中，卻受到公家殯葬工作人員索取所謂去穢、壓煞紅包，猶如二度傷害，嚴重損及人民權利並斲喪政府公權力。

監委指出，新北市殯葬處21名員工從民國109年2月1日起，以細心挑出骨灰中的雜質、加快火化速度、挑選特定時辰火化、使火化後頭骨更具完整性、協助密封骨灰罐及其他妥適處理遺體等名義，收受殯葬業者交付共計新台幣3053萬餘元賄款，屬集體且有規模計畫性犯行，新北市殯葬處明知相關殯葬陋習存在，可以及早建置相關公開透明火化排程系統，減少人為操作空間，以杜絕不肖人員藉機上下其手的措施，但都未落實監督執行。

監委表示，新北市殯葬處員工所涉案件及收賄行為，幾乎都在新北市殯葬處殯儀館火化場內發生，毫不避嫌要求並收受業者賄賂，公然將公家機關辦公處所當犯罪場所，而新北市殯葬處是在檢、調機關偵辦後才發覺，主管監督機制失靈。

監委指出，新北市殯葬處自105年至109年陸續接獲殯儀館等人員被檢舉情資，經統計，新北市殯葬處接獲第一線現場工作人員疑索賄檢舉情事共計11案，卻以檢舉內容缺乏具體事實、難以查證等，沒有積極查察作為，也未能循政風、廉政體系，反映到廉政、檢察機關，進行更深入查察。

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