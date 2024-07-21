上半年愛情詐騙500件！ 宅男玩手遊遇真愛？ 被詐百萬面都沒見到

警方提醒網路愛情或色情詐騙多，民眾要千萬小心。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/21 14:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團鎖定想要愛情的單身男女行詐，南部一位吳姓男子在家玩手遊時，遇到女網友向他攀談，並說相逢自是有緣，可以與他免費約會，如果適合可以進一步交往，但前提是要吳男先加入一個交友網站，吳男不疑有他，先繳1500元後，對方以「驗證身分」、「操作錯誤」等理由，要他再付錢，吳男先後付出超過百萬元，卻連人都沒見到，才驚覺自己受騙。

警政署統計，愛情交友詐騙案件今年上半年已發生500餘件，提醒網路交友切記「談心不談錢，談錢就可疑」，也切勿相信網友以畫大餅的話術，要求下載不明投資軟體以及操作不明投資平台，遇有詐騙疑慮，可撥打165防詐專線，來辨別詐騙並守護荷包。

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刑事局指出，遭詐的吳男生活單純，少有交友機會，一直維持單身狀態；上月在家玩手遊時，遇到女網友稱可以與他免費約會，但需先加入網路交友平台會員，女網友聲稱申請入會交友僅需新台幣1500元，且加入後可以折現提領2000元出來，等於免費入會且還可多領500元。

吳男以為這是天上掉下來的禮物，依對方指示加入會員，卻是變調的開始，女網友表示因需要「驗證身分」，請吳男再匯款約15萬到指定帳戶，一樣聲稱能提領現金返還，後續又以「操作錯誤」要「解除錯誤」需再匯約20萬元，以及因吳男錯誤操作造成「平台信譽點數不足」等理由，要求再補匯約25萬元等，吳男覺事有蹊蹺才向警方報案。

另有北部陳姓男子，誤信交友軟體所認識之女子，並受到對方所述「付錢可以按摩兼色色」之誘惑，匯款萬元後對方持續各式理由推託以及要其再補金額，陳男上網查詢後發現是一貫的詐騙手法，想作罷認栽，卻被對方恐嚇「我有你上傳的身分證！不補足金額就上你家押人」，對方並稱自己有黑道背景，讓男備感壓力，隨即至派出所報案求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方提醒網路愛情或色情詐騙多，民眾要千萬小心。（記者姚岳宏翻攝）

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