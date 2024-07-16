馬公警分局歡送屆齡退休官警 最後簽到退休為人生寫下分界點

馬公警分局劉有本（左）、許項欽（右）榮退。（馬公警分局提供）

2024/07/16 12:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局馬公警分局勤務指揮中心主任劉有本、湖西分駐所副所長許項欽2人，昨（16）日屆齡退休，分局長呂文廷為感謝劉等2員數十載於澎湖警界為澎湖民眾服務之辛勞，特辦理歡送茶會，製贈紀念品，給予最誠摯的祝福與敬意，2人在出入登記簿簽下退休二字，象徵人生歷程分野點，從此展開。

劉有本主任，1979年警校畢業，從警46年，歷經基層警員、刑事隊員、小隊長、組長、偵查隊長等職務，實務經歷豐富；許項欽副所長民國77年警校畢業，從警37年，期間都在外勤派出所服務民眾，最接地氣，與民眾最為接近。

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分局長呂文廷感謝劉主任2人為民眾、為分局所做出的貢獻，在即將退休的前夕，特頒贈紀念品，獻上最誠心的祝福，在分局全體同仁的掌聲與祝福聲中，劉主任2人最後一次在員警出入登記簿上簽上｢退休｣2字，並帶著複雜的心情，緩步離開分局廣場，開始過著屬於他們自己的日子，祝福他們，平安、順心、如意。

原本因安檢警力移撥，澎湖縣員警調動，凍結多年，導致澎湖警察平均年齡過高，直至近年來大退潮，才陸續有新血移撥，但卻趕不及補充的速度，目前澎湖警力嚴重不足，導致派出所裁併、一人管理二警勤區的現象頻頻發生，讓現有警力唉聲載道，還是需要警界高層正視此一問題。

馬公警分局同仁歡送退休同事，祝福下一人生階段更為順利。（馬公警分局提供）

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