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海南島台商方翔淪共諜 判5年4月

台北地院審理後，今依國家安全法之發展組織罪，將中國海南省台資企業協會榮譽會長方翔依2罪各處3年6月、1年10月徒刑（未定執行刑）。（資料照）

台北地院審理後，今依國家安全法之發展組織罪，將中國海南省台資企業協會榮譽會長方翔依2罪各處3年6月、1年10月徒刑（未定執行刑）。（資料照）

2024/07/16 10:11

〔記者張文川／台北報導〕中國海南省台資企業協會榮譽會長方翔，被控與中國籍妻子冉菊被中方吸收，聽從中國海南省國安廳處長的指示，向台灣公務員刺探台、藏獨人士資料，還企圖潛入前總統陳水扁的「扁聯會」發展組織；台北地院審理後，今依國家安全法之發展組織罪，將方翔依2罪各處3年6月、1年10月徒刑（未定執行刑），文化部蒙藏文化中心科員陳德門博彥3年6月、徵信業者丁肇寵1年8月，冉菊獲判無罪。

另一被吸收的松聯幫成員陶台寶，因未找人加入組織，國安法方面獲檢方不起訴，但他被查獲持有2把已開鋒的武士刀，依槍砲罪判處拘役50日，得易科罰金。全案皆可上訴。

北檢去年10月起訴指出，71歲方翔與妻子冉菊原經營房地產，和徵信業者丁肇寵一起被代號「侯正、侯處、侯總」的中國海南省國家安全廳處長吸收加入組織後，欲鎖定突破台獨人士，企圖蒐集台、藏獨人士的資料，藉由招待赴海南島旅遊等方式，在台擴展共諜組織。

檢方查出，方翔依「侯正」的指示，找上蒙藏文化中心蒙事科科員陳德門博彥，向其刺探在台藏人的動向，以掌控「藏獨」勢力及其在台動態，陳員私自錄下他與蒙藏中心處長的對話，整理成譯文後，回傳給「侯正」。

方翔還涉於2018年間，邀約幫派人士陶台寶前往海南，「侯正」現身餐敘並進行統戰洗腦，聲稱中共將武統台灣，希望陶男能當在台的內應，並交給陶83面中國五星旗，要求陶男分發給在台軍民，當中共武統時，在門上插上五星旗以「區分敵我」。

方翔還曾試圖打進「扁聯會」，接觸資深台獨分子「小高」，但因小高屬民間人士，扁聯會的資訊並非公務資訊，因此未在起訴範圍。

公務員陳德門博彥庭訊時，承認2度接受招待赴海南島遊遊，事後私自錄下他與處長的對話交給中方，但他否認被吸收加入共諜組織。合議庭認定他有罪，判處徒刑3年6月。

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