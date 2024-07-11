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轟！國1彰化2追撞5車損1受困 後方大堵8公里

國道1號北上彰化市路段清晨發生拖板車、轎車、休旅車連環追撞，休旅車翻覆四輪朝天，消防員現場搶救。（彰化縣消防局提供）

國道1號北上彰化市路段清晨發生拖板車、轎車、休旅車連環追撞，休旅車翻覆四輪朝天，消防員現場搶救。（彰化縣消防局提供）

2024/07/11 08:28

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！國道1號彰化路段今天上午發生2起追撞事故，共造成5輛大小車輛嚴重毀損，其中1輛休旅車四腳朝天駕駛輕傷，另名小貨車司機夾在車內，消防員動用破壞器材將駕駛救出送醫，所幸2人都無生命危險，這起事故造成後方嚴重回堵8公里之遠，事故發生原因與肇事責任由國道警方釐清。

彰化縣消防局今天清晨6點接獲通報，國道1號北上189公里彰化市路段發生2起追撞事故，第一起是2輛中型貨車發生追撞事故，其中1名貨車駕駛因為車頭嚴重變形夾在駕駛座上動彈不得。

不料就在同時間，後方不遠處又發生拖板車、轎車與休旅車的連環追撞事故，拖板車因為擦撞內側護欄導致滿載的鋼梁位移，險些砸落國道上；休旅車還翻覆四腳朝天，駕駛爬出車外脫困，全身多處擦傷。

11名消防員趕往現場搶救，出動破壞器材將小貨車車門撐開，再把駕駛救出，駕駛頸部疼痛、左臉血腫併撕裂傷，連同休旅車駕駛送往烏日林新醫院治療，所幸都無生命危險。

由於4輛車分受程度不一的毀損，拖吊車也出動多輛前往拖吊，後方車流迅速回堵，加上出門上班的用路人，大家都堵在國道上，一度回堵到北上197公里彰化交流道路段，直到上午8點車流才逐漸消化。

國1彰化路段今天上午發生2起追撞事故，共造成5輛大小車輛嚴重毀損，後方一度回堵8公里。（翻攝高速公路1968）

國1彰化路段今天上午發生2起追撞事故，共造成5輛大小車輛嚴重毀損，後方一度回堵8公里。（翻攝高速公路1968）

國1彰化段今天上午發生連環追撞事故，其中一輛小貨車的司機夾在變形的車體內，消防員動用破壞器材搶救。（彰化縣消防局提供）

國1彰化段今天上午發生連環追撞事故，其中一輛小貨車的司機夾在變形的車體內，消防員動用破壞器材搶救。（彰化縣消防局提供）

國1彰化路段今天上午發生2起追撞事故，共造成5輛大小車輛嚴重毀損，其中1輛休旅車四腳朝天，消防員現場搶救。（彰化縣消防局提供）

國1彰化路段今天上午發生2起追撞事故，共造成5輛大小車輛嚴重毀損，其中1輛休旅車四腳朝天，消防員現場搶救。（彰化縣消防局提供）

國道1號彰化路段今天上午發生2起追撞事故，共造成5輛大小車輛嚴重毀損。（彰化縣消防局提供）

國道1號彰化路段今天上午發生2起追撞事故，共造成5輛大小車輛嚴重毀損。（彰化縣消防局提供）

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