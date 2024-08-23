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宜縣原民所長涉性騷僅記申誡未調職 受害女課長直呼「太誇張了」

宜蘭縣原民所所長林志雷涉性騷，被縣府記申誡2次；不過，被害女課長直呼「太誇張了」。（資料照，取自原民所官網）

宜蘭縣原民所所長林志雷涉性騷，被縣府記申誡2次；不過，被害女課長直呼「太誇張了」。（資料照，取自原民所官網）

2024/08/23 15:37

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣原民所所長林志雷涉性騷，縣府申誡2次。對此，被性騷的南澳鄉公所女課長相當驚訝，直呼「太誇張了！才申誡兩次，而且可以繼續當所長。」她批評縣府包庇，繼續用性騷慣犯當所長，嚴重影響與破壞機關聲譽。林志雷則說，他是被冤枉的，已向公務員保訓會提出申訴，一定會還他清白。

根據女課長的指控，性騷擾行為發生時，林志雷是南澳鄉公所農政課課長，後來調任公所秘書，110年3月全國原住民運動會在宜蘭舉辦，南澳鄉為比賽場地之一，她邀請花蓮監獄前同事前來参加時在路上遇到林志雷。

課長說，這是一段難堪記憶，當時林志雷混身酒味竟強行環抱她，觸碰到她的胸部、大腿、臀部、腰部及腹部等，幸前同事直接將林拉開，並警告不要再做此侵犯行為。

林志雷被縣府判定性騷成立，近日召開考績會記申誡2次，但未調整主管職務；女課長得知結果，直呼「太誇張了！」一定會向監察院陳情。她說，縣府根本是包庇，林志雷行為那麼惡劣，還喝酒，這種行為至少要記大過，調離主管職務，縣府怎麼會繼續用一個性騒慣犯當所長，嚴重影響機關聲譽，底下的人怎能信服？

女課長說，縣消防局也曾爆發性騷案，分隊主管就被調職，其他縣市類似行為也都是記大過調職，林志雷為何可以不用動？縣府真的太敢了；女課長並未收到懲處通知，她說，依性別工作平等會應通知被害人，她意未收到通知，縣府很明顯程序不合法。

宜蘭縣原民所長林志雷則說，他是被冤枉的，整個事件與事實有很大出入，縣府判定性騷成立與申誡兩次，他都無法接受，已整理相關資料向公務員保訓會提出複審申訴，他相信一定會還他清白。

縣府人事處表示，申誡兩次是考績委員共同的決定，至於是否調離主管職務，則由其所屬單位縣府民政處決定。縣府民政處指出，林志雷已向保訓會提出複審，等複審結果出爐，再考慮是否調整職務

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