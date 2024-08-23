男子當街違停按喇叭持槍連扣扳機 警開2槍壓制逮捕

新北市警三重分局大有所23日凌晨巡邏，發現蘇姓男子沿路亮槍，與警對峙，警方開槍制止，將蘇嫌逮捕歸案，查扣犯案鎮暴槍。（記者吳仁捷翻攝）

2024/08/23 15:37

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重警方23日凌晨巡邏，途經鬧區發現一名駕駛逆向停車鳴按喇叭，見警到場還將步槍伸出天窗、車窗，朝警連續扣動板機，警方見狀開槍射破其前輪兩槍，蘇嫌隨即下車衝向警方，被大有所長余明廷與員警壓制，當場逮捕歸案，依恐嚇公眾危安、公共危險暨妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，該案發生在23日凌晨許，三重區中正北路與中正北路394巷口，大有派出所長俞明廷，率鄭姓、許姓員警擴大臨檢，出勤時發現派出所外一部轎車逆向停在路中長按喇叭，警方趨前盤查，赫見31歲蘇男持槍伸出天窗、窗戶，朝警方連續扣動板機，雖沒有射出子彈，鄭姓員警為免危害，朝對方右前車輪射擊2槍制止，擊破車輪，無人受傷，員警當場壓制、逮捕蘇嫌。

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警方當場查扣一把犯嫌作案用槍枝，經鑑識小組勘察，該鎮暴槍為氣體動力，無殺傷力；警方聯繫蘇父到場，辯稱蘇嫌近日精神狀況不佳，案發時要就醫，途中突然情緒失控。

警方調閱沿途監視器，發現蘇嫌駕駛過程中沿途對外亮槍，持續逆向行駛，訊後將依刑法恐嚇公眾危安、公共危險暨妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方說，針對蘇嫌駕車沿路蛇行逆向行駛及闖紅燈行為，依道路交通管理處罰條例第43、45及53條告發。

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