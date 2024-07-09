為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

林口失聯少女8天換8男伴 堅稱沒有被略誘

監視器拍下失聯少女身影。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍下失聯少女身影。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/09 15:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市林口1名15歲少女離家8天失聯，警方獲報不敢大意積極協尋，最終在桃園市龜山區找到少女。少女則向警稱，國中畢業當月全家至澎湖旅遊，遊玩的美好回憶讓她意猶未盡，加上想脫離父母掌控好好瘋一次，所以才未告知父母就自己出門玩。警方另查出，少女這8天共接觸過8名不同男子，還在其中2人家借宿，目前朝略誘罪嫌偵辦中。

據了解，少女今年6月從林口某國中畢業，當月底為慶祝孩子畢業，家長便帶著少女至澎湖旅遊。不料少女從澎湖回來後意猶未盡，本月1日上午向家人表示要出門買早餐，接著便失去聯繫。

家長為此緊張萬分並報警，擔心孩子被不肖份子誘拐，甚至限制自由。警方不敢大意，即時定位少女手機，但少女疑似不想被找到，手機多半關機，警方則調閱大量監視器，終在昨日將少女找回。

警方昨前往桃園市龜山區金湖街20歲高姓男子住處將借宿的少女帶回，並透過少女的Instagram帳號發現她在這8天與8名不同男子見面，還留宿其中2人家中，足跡遍布新北市蘆洲區、新竹市南寮漁港、新竹縣湖口鄉、桃園市龜山區。

少女向警稱，因為太想再玩，難忘澎湖海邊，也想脫離父母掌控，所以自行決定翹家，請大5歲的男性友人開車帶她去南寮玩水。而這8天靠的是8名不同男性友人接濟，手機關機則是不想被爸媽打擾，她也堅稱自己沒有被略誘，對此警方將持續調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北13歲少女見網友後失聯 母焦急PO網求協尋
2019/12/12 17:40

新北13歲少女見網友後失聯 母焦急PO網求協尋
認識國二少女7天嘿咻2次 18歲男被判刑8月
2024/06/29 09:54

認識國二少女7天嘿咻2次 18歲男被判刑8月

S廊帶與亞灣建設 小港輕豪宅高CP值
14歲少女離家見網友 警方靠「這招」找到人
2022/08/09 20:43

14歲少女離家見網友 警方靠「這招」找到人
少女不爽手機被父沒收 離家睡男網友家被少年警察隊尋獲
2023/08/10 12:48

少女不爽手機被父沒收 離家睡男網友家被少年警察隊尋獲

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
逃家少女沒錢買飯吃 餓肚應徵傳播妹
2024/06/19 11:21

逃家少女沒錢買飯吃 餓肚應徵傳播妹
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播