林口失聯少女8天換8男伴 堅稱沒有被略誘

監視器拍下失聯少女身影。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/09 15:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市林口1名15歲少女離家8天失聯，警方獲報不敢大意積極協尋，最終在桃園市龜山區找到少女。少女則向警稱，國中畢業當月全家至澎湖旅遊，遊玩的美好回憶讓她意猶未盡，加上想脫離父母掌控好好瘋一次，所以才未告知父母就自己出門玩。警方另查出，少女這8天共接觸過8名不同男子，還在其中2人家借宿，目前朝略誘罪嫌偵辦中。

據了解，少女今年6月從林口某國中畢業，當月底為慶祝孩子畢業，家長便帶著少女至澎湖旅遊。不料少女從澎湖回來後意猶未盡，本月1日上午向家人表示要出門買早餐，接著便失去聯繫。

請繼續往下閱讀...

家長為此緊張萬分並報警，擔心孩子被不肖份子誘拐，甚至限制自由。警方不敢大意，即時定位少女手機，但少女疑似不想被找到，手機多半關機，警方則調閱大量監視器，終在昨日將少女找回。

警方昨前往桃園市龜山區金湖街20歲高姓男子住處將借宿的少女帶回，並透過少女的Instagram帳號發現她在這8天與8名不同男子見面，還留宿其中2人家中，足跡遍布新北市蘆洲區、新竹市南寮漁港、新竹縣湖口鄉、桃園市龜山區。

少女向警稱，因為太想再玩，難忘澎湖海邊，也想脫離父母掌控，所以自行決定翹家，請大5歲的男性友人開車帶她去南寮玩水。而這8天靠的是8名不同男性友人接濟，手機關機則是不想被爸媽打擾，她也堅稱自己沒有被略誘，對此警方將持續調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法