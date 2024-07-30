買虛擬貨幣1萬賺3千？ 婦人想「歐印」差點血本無歸

警方對陳婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/30 13:01

〔記者王冠仁／台北報導〕60歲陳姓婦人透過手機通訊軟體，輾轉加入1個投資群組，她沒發現這是詐騙集團，還以為遇上投資虛擬貨幣的好時機。她下載詐騙集團的假投資APP，起先牛刀小試1萬元，不久後帳面上顯示獲利3千元；她信以為真，數日後又跑了2間銀行想湊齊20萬元「all in」，幸虧她到台灣銀行時被行員發現異狀，駐守台銀的保七總隊第一大隊員警這才替她揭穿詐騙謊言。

保七總隊第一大隊今天公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也再次呼籲民眾，投資應透過合法管道賺取合理利潤，千萬別相信網路社群及廣告「穩賺不賠、高報酬」的投資假訊息，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

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警方調查，住在台中霧峰的陳姓婦人，透過高中同學介紹，輾轉加入1個投資虛擬貨幣的通訊軟體群組，群組中有「理財專家」，每天吹噓投資虛擬貨幣獲利滿滿，還貼出對帳單，讓陳心癢難耐。

不久後，陳依理財專家所說，下載了假的投資APP，還牛刀小試匯了1萬元買泰達幣，沒幾天她就發現帳面上顯示獲利3千元；陳以為遇上投資的黃金機會，7天後又再買了4萬元的泰達幣。

陳起貪念，1個禮拜後先跑到彰化銀行，領出15萬元，再跑到台灣銀行霧峰分行想將外幣戶頭內的美金全數轉換成台幣9927元領出，但行員詢問用途她卻交代不清，隨即通報駐守的保七員警。

經保七員警苦口婆心勸說，員警發現陳落入典型的假投資詐欺；員警拿出過往相關詐騙案例，經馬拉松式耐心苦勸約1個多小時後，陳才終於恍然大悟這是一場騙局。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團利用通訊軟體向陳婦行騙。（記者王冠仁翻攝）

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