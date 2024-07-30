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北斗機車行3死火警！老闆責任推給房客抽煙

最右邊鐵皮屋，疑為起火點。（記者顏宏駿攝）

最右邊鐵皮屋，疑為起火點。（記者顏宏駿攝）

2024/07/30 12:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮中山路機車行今天傳出大火，造成3名房客死亡！莊姓機車行老闆即房東，他把責任推給1樓鐵皮屋的房客抽煙，但消防局表示，起火原因還待調查。

消防局表示，起火點疑似1樓鐵皮屋，第一部消防車到場，機車行和鐵皮屋1樓已陷入火海，他們從火場共救6名傷者，其中2男1女死亡。

機車行莊姓老闆在此經營近30年，鄰居說，他「生財有術」，把機車行賺到的錢拿來蓋房子，1棟自住，1棟租給房客，頂樓還違章加蓋，近年也蓋鐵皮屋放機車和雜物。

鄰居表示，之前租給明道大學的學生，近年明道學生沒了，大部分租給外籍移工。

莊姓老闆說，5個月前顏姓房客向他租鐵皮屋，顏男要洗腎，曾向他透露想尋短，他懷疑大火是顏男抽煙所致，但他稱，自己沒有看到顏男抽煙。

縣府建設處表示，火災建築物位於北斗鎮都市計畫內，為一棟3樓145坪之雙拼透天建築物。依使用執照所載，1樓為店鋪，2、3樓為住宅，現況一樓做機車行使用。另頂樓加蓋部分，從google街景圖判斷似係2021年增建，無違章查報紀錄，後續將責請所在公所依規定查報。

左為莊姓房東。（記者顏宏駿攝）

左為莊姓房東。（記者顏宏駿攝）

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