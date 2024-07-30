林奇福被指不當接觸翁茂鍾提告監院國賠600萬 符合免責事由仍敗訴

前最高行政法院院長林奇福（見圖）被指和富商翁茂鍾「不當接觸」提告監院國賠600萬，高院今仍判林敗訴。（資料照）

2024/07/30 12:53

〔記者楊國文／台北報導〕前最高行政法院院長林奇福，認為監察院4年前透過調查報告、新聞稿，指他涉嫌與佳和集團前董事長翁茂鍾不當接觸，與事實不符，且經媒體大肆報導嚴重妨害他的名譽，提出國賠訴訟求償600萬元，並要求登報回復他的名譽，台北地院認為監院是依法公法執行職務，未不法侵害林的名譽權，判林敗訴；林不服上訴，高等法院認定，監察院是因職務關係而做成調查報告，符合刑訴法311條規定「阻卻違法」的免責條件，也與公共利益有關，今仍判林敗訴。可上訴。

高等法院判決指出，監察院對林奇福做成的調查報告及新聞稿，其中關於事實陳述與意見評論，造成林奇福在社會上的評價遭到貶損，雖然侵害林的名譽權，不過，監察院調查報告為監察院因其因職務關係而做成的報告，得類推適用刑法第311條第2款規定而阻卻違法。

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高院並指出，監察院調查報告與新聞稿部分事實陳述與主要事實相符，意見評論與司法審判的公共利益有關，且屬合理評論，均得阻卻違法，因此林不得請求監察院賠償與回復名譽。

監院2020年9月9日發布新聞稿指，翁茂鍾與百利銀行相關案件中，有關確認本票債權不存在的民事訴訟的第三審訴訟期間，據翁的記事本記載疑似透過石木欽等人告知本案分案訊息後，翁當日立即拜訪曾任最高行政法院院長林奇福，他是本案承審庭長，林奇福庭長竟並未迴避，還數度與翁茂鍾碰面，足見翁茂鍾在司法界人脈雄厚，一般訴訟當是人豈能有機會私下見到承審法官或庭長。

林奇福主張，監院調查報告不實，並經公布於網站對外披露，又發布不實新聞稿，再經媒體大肆報導，導致競競業業在司法界服務40餘年的他，非但名譽毀於一旦，也嚴重戕害司法公信力，也害他日夜寢食難安、身感痛苦，要求監察院國賠600萬元，並在自由時報等5家媒體的頭版刊登本件判決，並將新聞稿內容整段刪除。

監院解釋，發布新聞稿並對外公布調查報告，是根據監察法所為，並非以損害林奇福的名譽為目的，尤其調查報告主要是針對石木欽而非林奇福；再者，調查報告與新聞稿是出於維繫官箴、司法廉潔形象的重大公益目的，是公務員職務上的報告，符合阻卻違法的規定。

台北地院說明，監院的調查報告與新聞稿，旨在說明翁茂鍾在司法界的人脈雄厚，至於過去最高法院保密分案制度實際運作情形，並非外部機關的監院所能掌握明瞭，也非調查重點，無法認定監院有何未盡合理調查之處，且監院是正當行使公權力而做出報告，並無過故意或過失不法侵害林奇福的名譽，判林敗訴。林不服，上訴高等法院。

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