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涉詐勞動部獎金92萬 前北醫大副教授蕭宇成起訴

熱銷亞洲的魚型口罩發明人、時任台北醫學大學副教授的蕭宇成被起訴。（資料照）

熱銷亞洲的魚型口罩發明人、時任台北醫學大學副教授的蕭宇成被起訴。（資料照）

2024/07/08 17:33

〔記者王定傳、實習記者譚真／新北報導〕熱銷亞洲的魚型口罩發明人、時任台北醫學大學副教授的蕭宇成，在2022年間，涉隱匿自己是勞動部勞動力發展署第3屆「百萬創客擂台」競賽評選委員身分，並夥同賴姓女學生，由賴女以蕭男擔任研發人之一的作品報名參賽，以「球員兼裁判」手法，詐取冠軍獎金92萬元，新北地檢署今依詐欺取財罪嫌將兩人起訴。

檢方認為，蕭男為人師表，且是我國大專院校的副教授，不論在專業或人品上，本應作為學生效法的對象，竟貪圖個人利益，擅自利用其身分指示學生詐財，雖坦承犯行，但所為損及為人師表應有的態度，也將使大眾對競賽公平性有所質疑，進而影響新創產業發展前景，惡性非輕，請法院判處適當之刑度；賴女則因與蕭男有師生情誼，且涉世未深，實際上未取得任何詐取的金錢，給予適當之刑度。

勞動部為鼓勵民眾發揮創造力和實踐力，每2年辦理1次「百萬創客擂台競賽」，冠軍獎金約100萬元；2022年間，第3屆創客擂台由Visioner團隊作品「LiDAR」超解析微型光達系統奪冠。

檢廉事後獲報，蕭男明明是該屆競賽的評選委員，卻涉隱匿自己是參賽隊「光達隊」的領隊及主要作品「超解析微型光達系統」研發者之一，並與賴女約定，由賴女以光達隊隊長及專案經理名義參賽，蕭男再於競賽程序中給予助力，以詐取高額獎金。

檢方調查，蕭、賴兩人達成約定後，蕭隨即找來實際研發人員掛名當光達隊隊員及指導教授，並以「超解析微型光達系統」作為主要作品參賽，且在競賽過程中，他還將其他參賽隊伍上傳至競賽網站、僅供評選知悉的競賽簡報等保密資料，洩漏給賴女參考，讓賴女得以優先知悉其他參賽隊伍的優劣後，修正製作競賽簡報。

不僅如此，在競賽初賽、決賽時，蕭又涉嫌將擔任評選的擬問參賽者問題與適當作答內容，提前告知賴女，甚至在評審階段，適時向其他不知情的評審進行遊說，最終成功拿下冠軍，詐取92萬元得手，這些款項全數流入蕭男手中，賴女一毛未得；檢察官周懿君去年指揮廉政署發動搜索、約談，訊後諭令蕭男45萬元交保、賴女5萬元交保，今依詐欺取財罪嫌將兩人起訴。

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