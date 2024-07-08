助詐團投放假廣告詐3.8億 韓商「德博」負責人、金牌業務等4人起訴

男子石凱翔等5人送辦。（記者陳彩玲翻攝）

2024/07/08 12:26

〔記者陳彩玲／台北報導〕韓國知名廣告公司在台設立德博公司，涉嫌協助隱身中國的詐團，投放假冒「謝金河」、「楊世光」等財經專家的投資廣告，導致92人受騙，財損3.8億元，其中廣告業務石凱翔從中抽成10％手續費，海撈8571萬餘元，檢方今依加重詐欺取財等罪，起訴石男、德博總經理、負責人林金漢等4人。

檢方起訴指出，林金漢2019年受韓國Dable INC.公司派來台灣設立德博公司，主要與LINE、Facebook、Google Ads等媒體平台串接廣告版位，提供HQ系統給廣告客戶自行上傳文案、圖片、連結網址，民眾每瀏覽1次，德博公司可收4至6元不等廣告費：而石凱翔於德博擔任廣告業務，負責招攬客戶，協助客戶利用HQ系統；王柏鈞擔任業務部門主管；張藝馨擔任財務經理。

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2022年1月間，LINE暱稱「黑白」、「鑫」、「小高」、 「沙」等身分不詳且自稱中國地區人士，向石凱翔表明有意以虛擬貨幣USDT支付廣告費用，刊登投資廣告，石男得知後，配合開設MAX交易所及錢包等，另借用妻子張藝馨名義成立奇點流量科技公司開設虛擬貨幣錢包，收受「黑白」等人的廣告費。

檢方查出，石凱翔確認收費後，會將款項充作「micromill」廣告代理商帳號的儲值點數，給「黑白」等人在HQ系統內上架廣告，而內容多為虛構、誇大，如「一位32K工人薪水微薄，卻靠股票累積百萬台幣」，或冒充投資名人、財經專家謝金河、阮慕驊、楊世光的圖片或名義，讓不特定民眾誤信點擊，落入詐團陷阱。

林金漢、石凱翔、王柏鈞明知「黑白」等人投放詐騙廣告，但為謀取廣告豐厚報酬並未阻止，更由石凱翔指導、協助「黑白」等人規避德博公司外聘人員或媒體平台審查廣告內容，導致有92名被害人因點擊廣告，遭詐欺集團成員利用虛設的證券投資公司APP詐騙。

檢調查出，「黑白」等人投放的詐欺廣告，經民眾點擊6742萬8940次，詐團因此詐得至少3億8千餘萬元，依加重詐欺取財、洗錢等罪起訴石凱翔等3人。另石妻協助掩飾交易，開立28張不實發票，被依商業會計法起訴。

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