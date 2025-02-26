聯電前總經理：捐款的是聯電 清大當然查不到曹興誠

聯電創辦人曹興誠被國民黨立委翁曉玲指控，曾承諾捐給清華大學1500萬元卻未兌現。（資料照）

2025/02/26 14:31

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯電（2303）創辦人曹興誠近日被國民黨立委翁曉玲指控，曾承諾捐給清華大學1500萬元卻未兌現，引發各界關注，資深媒體人林宏文今（26）日在臉書轉載聯電前總經理吳宏仁的貼文，指出捐款的為「聯電」，現在清大總務只查當時的曹興誠捐款，當然查不到。

曹興誠在1995年因下圍棋輸給時任清華大學校長沈君山，承諾將1500萬元的「賭債」捐給清華大學，近日卻被清華大學副教授翁曉玲立委和校方否認。林宏文轉載聯電前總經理吳宏仁貼文表示，捐款是聯電，而聯電的清大校友多，捐款合情合理。若是表明是還賭債，「不就有賭博行為是刑事犯」。

請繼續往下閱讀...

清大校方近日稱，校方沒有這筆捐款明細，確實沒有收到這筆捐款，但也無人敢出面受訪或證實未收到這筆款項，對此，貼文則指出，「現在清大總務只查當時的曹興誠捐款，當然查不到」。

文中也提到，仔細看會發現是合作項目，也非捐款，清大必須要有研究計劃與目標。並補充，1500萬元在當年對於曹興誠本人，或是聯電而言均非小錢，就以合作計劃處理，時任校長沈君山能接受，聯電也運用研究成果「不是解決一件事？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法