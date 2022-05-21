「網美口罩」非日韓專利！ 是台灣北醫大副教授的發明

許多愛美女孩喜歡戴這類包覆性、不易脫妝的立體口罩。（記者吳亮儀攝）

2022/05/21 11:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後每個人都必備口罩，許多愛美女孩間流行的「網美口罩」風靡一時，其主打的不掉妝、顯小臉和透氣舒適吸引不少人購買；其實這類型的口罩研發者是一名台北醫學大學副教授以前創業時的發明，2017年起還在韓國、日本大賣，蔚為風潮。

現任台北醫學大學醫學工程學院生醫光機電研究所副教授蕭宇成還在博士班時期，因有感於當時PM2.5造成的空氣汙染嚴重，且市場上只有平面口罩、包覆性不好，就想著要設計一款全新的立體口罩，讓包覆性提升。

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「但當年在台灣賣得很不好，大家覺得這造型很怪、不太能接受，只好改從日本和韓國開始賣。」蕭宇成說，雖然他在2017年拿到台灣、中國和日本的專利，但在台灣和中國賣得不好。

當時還在創業初期階段，公司資金即將用罄，為了讓公司可以存活下去，所以轉到日本和韓國銷售，沒想到日韓的女生很喜歡這種口罩的形狀，因為「戴起來很瘦」，結果風潮反而慢慢由日韓傳回台灣，接受度逐漸增加。

兩年半前武肺疫情爆發，口罩需求度暴增，竟然開始出現立體口罩的仿冒品，且市場上越來越多。蕭宇成發現，很多業者只稍微改了一下口罩縫線角度就推出，「真的要提告是可以告，但我當時已經從業界到學術界服務、很多事情很忙，乾脆就不維護專利了，等於開放給所有人都能生產」。

加上當時疫情很嚴重，為了能讓真正有保護效力的產品被大量使用、在疫情下保護生命安全，蕭宇成果斷放棄專利的維護。他說，沒幾個月就發現路上非常多人戴這種立體口罩，成為一大主流。

蕭宇成說，他當時發明並申請這種立體口罩的專利是希望他的發明能大量影響並改善到許多人的問題，雖然一開始沒有很成功，但後來疫情後看到大家都喜歡戴這種立體口罩，甚至有「網美口罩」的稱呼，從當時的研發設計到真正影響世界，還是覺得有點感動，也不太計較利益和損失了，蕭宇成說「我還能發明更厲害的東西」。

蕭宇成說，他現在投入學術界，便是希望透過學術界的力量嘗試再次創新創業，並專注生醫光電研究、醫材開發與創新創業的人才培育。他也希望今年在北醫大做一些創業基金的設立、醫療3D列印推動，培養師生投入新創。

蕭宇成在博士生時期已發明並申請立體口罩的專利。（記者吳亮儀攝）

蕭宇成在博士生時期已發明並申請立體口罩的專利。（記者吳亮儀翻攝）

蕭宇成在博士生時期已發明並申請立體口罩的專利。（記者吳亮儀翻攝）

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