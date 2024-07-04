罕見！少年搭車國3撞槽車命危 救護車轉院又車禍

載蔡姓少年轉院的救護車，與機車騎士相撞，機車卡在救護車下。（民眾提供）

2024/07/04 19:29

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轎車撞成廢鐵！國3沙鹿段清晨車禍4人送醫 17歲少年命危

〔記者張瑞楨／台中報導〕國道三號台中沙鹿南向174.9公里路段，今天清晨5時許發生重大車禍，4人受傷送醫，其中，未成年的蔡姓少年頭部重創，顱骨與頸椎骨折，一度喪失呼吸心跳，送往童綜合醫院急救後恢復生命跡象，不料，轉院時救護車又於中市西區與機車騎士相撞，騎士受輕傷，蔡姓少年則由另一救護車，接駁到中國醫藥大學附設醫院，一天遇到兩次車禍，蔡姓少年的遭遇相當罕見。

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今天清晨的國道車禍，是年僅19歲的黃姓男子，駕駛轎車行經上述路段，在中線車道疑操作不當，碰撞外側車道的1輛槽車，轎車又撞及外側護欄，整輛轎車幾乎撞爛，黃男車內4人全受傷送醫，其中，傷勢最重的是17歲蔡姓少年，他到院時無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象。

不料，今天傍晚5時許，蔡姓少年經童綜合醫院的救護車，轉送中國醫藥大學附設醫院時，又於西區的台灣大道與忠明路口，與機車騎士相撞，機車還卡在救護車底盤下，騎士受輕傷，這輛救護車也暫時停止任務，由中市消防局另一輛救護車，接駁將蔡姓少年送至中國附醫。

中市警局一分局交通分隊初步調查，載蔡姓少年轉院的救護車，當時執行任務，有鳴笛與閃爍警示燈，且蔡姓少年當時身上亦有呼吸器等維生裝置，傷勢尚無受傍晚車禍影響而惡化跡象，目前昏迷指數仍是3，詳細肇事原因調查中。

載蔡姓少年轉院的救護車，與機車騎士相撞，騎士（圖右）受輕傷。（民眾提供）

轎車幾乎撞爛，車內4 人全受傷，蔡姓少年傷勢最重，頭部重創有生命危險。（民眾提供）

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