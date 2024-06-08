假「賣貨便」2個月狠詐146萬 新北警逮詐團首腦、黨羽3人法辦

警方告知楊男涉詐並將其逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2024/06/08 15:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕假「賣貨便」詐騙！39歲楊姓男子假扮網路商家，發送假的7-11賣貨便連結予買家，今年4月至今共詐7人，得手146萬元。警方循線搜查，昨在桃園市觀音區楊男住處將其逮捕，另在新北市林口區，將楊男旗下25歲車手李姓男子、46歲收簿手蔡姓男子逮捕。

據了解，楊男在Facebook的買賣平台「MarketPlace」開設假賣家帳號賣汽車與各式日用品，待買家上鉤後，楊男再傳送根本無效的假賣貨便連結，買家向楊男反映，楊男這時便稱「我派員專員進行處理」。

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假專員與買家以通信軟體聯繫上後，假稱「確認無法使用賣貨便」，再稱必須開通「誠信交易」，誘使買家匯款至人頭帳戶，買家付錢卻沒收到商品，聯繫楊男又連繫不上，至此完成騙局。

警方近期獲報展開調查，發現共有7名買家上當匯款，經查所有證據都指向楊男的團隊，從今年4月份至今，詐騙得手不法金額約146萬元。警方調閱海量監視器鎖定楊男，昨在桃園市觀音區楊男住處將其逮捕，另在新北市林口將其旗下成員李、蔡一併逮捕到案。

楊男在筆錄時堅決否認犯案，李、蔡2人也堅稱他們只是白牌車司機，詐騙與他們無關。警詢後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌，將楊男等3人送辦。

林口警分局統計，分局今年1月到5月底共計偵破27件詐騙、阻詐金額破2000萬元。警方提醒，近期「假網拍詐騙」盛行，詐團假扮網路商家在社群平台張貼販售各類商品訊息，買家上鉤後派出假客服專員取信漁人，騙得買家個資、匯款，呼籲民眾應提高警覺，以免落入詐騙陷阱，若有疑問可撥165查詢，或直接報警處理。

楊男提供的賣貨便連結根本無效。（記者徐聖倫翻攝）

楊男派出假專員取信於買家，誘使買家受騙上當。（記者徐聖倫翻攝）

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