當「一日公務員」也要負責！NCC委員王正嘉談貪污新聞識讀

NCC委員王正嘉說明新聞案例。（記者林宜樟攝）

2024/06/07 17:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為強化公務員對於圖利與便民的區辨能力，瞭解貪污犯罪類型及廉政重要性，嘉義縣朴子市公所今天邀請國家通訊傳播委員會委員、中正大學法律系教授王正嘉進行「貪污犯罪的新聞報導識讀與公務員廉政」演說，並以大學教授曾任公家建設工程評委，就會因政府採購法被認定屬於從事公共事務，具有法定職務權限的一日公務員，而背負公務員相同的責任。

朴子市長吳品叡、市公所主任秘書范仁坤等今天聆聽講座，感謝王正嘉專業、深入的講解，重申廉能效率是推動市政的基本要求。王正嘉從新聞案例切入，講解刑法上身分、授權及委託等三種公務員類型的區別，如原本不具備公務員身分的專家學者，受邀擔任政府採購的評選委員，就背負相同責任。

請繼續往下閱讀...

王正嘉講述許多新聞如機關公務員涉收賄、獲取利益，引用案例講解行政裁量與圖利之間的關聯性，提醒機關人員依法行政；依據法律執行公務，在法律範圍給予民眾方便，就是便民，但若知法犯法，讓自己或他人獲得不法利益，不論金額大小，也是成立圖利。

許多案例如「幫同事兒子餐廳清運垃圾，清潔隊班長褫奪公權丟飯碗」、「夾帶香菸賣收容人賺差價，外役監藥師判10月」等，讓聽眾瞭解許多公務員可能犯法情形。

王正嘉說，廉潔、便民與效能是全民對公務員要求的目標，公務員依法行政、勇於任事，能夠保障自己公務生涯平安順遂，也能提升為民服務品質。

NCC委員王正嘉講述公務員貪污犯罪新聞識讀。（記者林宜樟攝）

朴子市公所人員聆聽講座。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法