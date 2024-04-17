竟為月領5萬淪詐團顧問》卸任NCC委員蕭祈宏 起訴

前NCC委員蕭祈宏疑充當涉案電信業者顧問被起訴。 （資料照）

2024/04/17 05:30

雲檢追詐騙黑莓卡意外發現

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署日前破獲鄭姓男子等人以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡，吸引詐騙集團購買，更以電訊公司名義專營國外旅遊網卡，蒐集國內外人士個資，偽造KYC（企業確認客戶身分程序）實名認證，依加重詐欺、洗錢等罪起訴廿二人。檢方比對資料時，意外發現前NCC委員蕭祈宏疑充當涉案電信業者顧問，月領五萬，遭檢方依違反公務員服務法起訴。

蕭違反公務員服務法

此案原是去年張姓車手面交取款時被緝獲，警方追查人頭卡門號時，發現有電信公司涉入其中，以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊網卡，販售給詐團，電信業者更以電訊公司名義專營國外旅遊網卡，蒐集國內外人士個資，不法牟取暴利高達六‧三億元。檢警搜索三家第二類電信公司、七家通訊行，共拘提廿五人，查扣網卡多達二萬七千張、現金九百多萬元，當時更聲押鄭、陳及張姓電信業者等五人獲准。

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豈料，檢方在比對涉案電信業者的查扣資料，意外發現前NCC委員蕭祈宏去年六月起受涉案陳男開設的電訊公司聘任顧問一職，提供公司經營及專業技術的業務諮詢，並協助與通傳會人員及中華電信人員接洽，使公司得以順利執行相關事務及通過通傳會相關行政稽查。每個月享五萬元待遇，迄今已領五十萬元薪資。檢方日前約談蕭祈宏，三月複訊後以五十萬元交保。不過檢方指出，從各事證來看，難以佐證蕭涉及詐欺案。

檢方表示，蕭祈宏二○二二年七月卸任NCC委員後，未依公務員服務法第廿四條「於離職三年內，不得擔任與其離職前五年內職務直接相關之營利事業顧問」，已違反旋轉門條款，檢察官已依違反公務員服務法起訴。

蕭祈宏是中原大學醫學工程碩士，專長領域電機電子、通訊傳播監理，曾任NCC祕書室主任兼發言人，二○二○年被提名出任NCC委員，二○二二年七月卸任。

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