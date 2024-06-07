男子疑騎機車撞電線桿 掉落中市神岡大圳路旁浮圳溺斃

神岡大圳路旁只見倒在路旁的機車。（民眾提供）

2024/06/07 10:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區大圳路昨晚發生溺水案件，40歲張姓男子跌落一旁的浮圳，經送往清泉醫院急救後仍不治，現場僅遺留1輛機車。警方表示，因現場未裝設監視器，將持續擴大調閱鄰近監視器，以釐清死因，並報請檢察官相驗。

昨天晚上9點20分左右，台中市消防局接獲民眾報案指稱，神岡區大圳路32-5號發生車禍，1輛機車撞到電線桿後掉落一旁的排水溝，立即派遣第一大隊、轄區神岡分隊等3個單位，出動消防車8輛、救護車1輛，人員23名，由黃凱偉組長擔任現場指揮官前往搜救。

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消防人員趕到現場，發現1輛機車倒臥在排水溝旁，經詢問現場民眾指稱目擊車主掉落排水溝內，消防人員立即下水架設攔截索及岸上擴大搜索，並通知水利局關閉上游水閘門暫停溝渠排放水流。

10點30分左右，消防人員在距離約700公尺的豐洲路和圳前路口尋獲溺水的1名男性，現場已無呼吸心跳，急救處置後由神岡91送往清泉醫院，惜仍不治。

警方調查，死者為40歲張姓男子。因現場未裝設監視器，不知其為何會掉落水溝中溺斃，將持續擴大調閱鄰近監視器，以釐清死因，並報請檢察官相驗。

消防人員到場搜救，在距離約700公尺的浮圳內發現溺水的張男。（民眾提供）

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