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大年初二凌晨花蓮機車倒草地燈還亮 55歲男疑摔入排水溝不治

花蓮台11丙溪口村段的北上車道，被民眾發現路邊有一輛機車倒在路肩旁草地，車尾燈還是亮的，疑似騎車自摔，機車騎士送醫後不治。（民眾提供）

花蓮台11丙溪口村段的北上車道，被民眾發現路邊有一輛機車倒在路肩旁草地，車尾燈還是亮的，疑似騎車自摔，機車騎士送醫後不治。（民眾提供）

2024/02/11 13:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大年初二凌晨2點多，花蓮有民眾開車途經台11丙壽豐鄉溪口段，發現北上車道路邊草地上有一輛機車倒地，車燈還是亮的，民眾下車察看發現騎車男子跌入路旁排水溝奄奄一息，緊急報警並由救護車送醫，但送往花蓮慈濟醫院急救後仍宣告不治，警方表示，男子疑似機車自摔，酒測值為0，車禍原因尚待進一步了解。

事故地點在壽豐鄉台11丙線16.3公里處，花蓮警消獲報趕到現場將倒臥排水溝內男子救起，但男子已沒有呼吸心跳。發現車禍的男子說，他在2點45分經過該處時，發現一輛機車倒在路邊草地，因為車尾燈仍在亮，引起他注意而下車察看，發現機車附近的水溝內有1名男子，隨即報警處理。

救護人員趕到現場除實施CPR急救，也緊急將男子送往花蓮慈濟醫院急救，惜今凌晨4點多宣告不治死亡；吉安警方初步調查，死者為家住光復鄉的55歲高姓男子，送慈濟醫院後經抽血檢驗酒測值為零。警方調查，依照草地上機車輪胎痕等跡證，初步研判高男不明原因駛出路肩摔落排水溝內。

吉安警分局表示，為釐清車禍發生的原因，將擴大調閱台11丙線溪口村路段的監視器，以查明是否為自摔，或是遭其他車輛撞擊所造成，同時也報請花蓮地檢署檢察官及法醫進行相驗。

花蓮台11丙溪口村段的北上車道，被民眾發現路邊有一輛機車倒在路肩旁草地，車尾燈還是亮的，疑似騎車自摔，機車騎士送醫後不治。（民眾提供）

花蓮台11丙溪口村段的北上車道，被民眾發現路邊有一輛機車倒在路肩旁草地，車尾燈還是亮的，疑似騎車自摔，機車騎士送醫後不治。（民眾提供）

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