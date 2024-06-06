失業心情差 男子竟騎單車當街搶女學生手機

游嫌見警方騎機車追趕，企圖躲避。（記者王冠仁翻攝）

2024/06/06 10:40

〔記者王冠仁／台北報導〕38歲游姓男子最近因為失業、心情低落，他昨天居然騎著腳踏車來到台北市，隨機在街頭搶走一名15歲女學生的手機；他得手後，又在另外一處大樓，趁機再偷走保全放在桌上的另一支手機。不過，警方鎖定騎乘紅色腳踏車、頭戴灰色鴨舌帽男子追查，在他搶手機後3個小時內循線逮到他，將他依搶奪罪嫌送辦。

北市警大同分局在昨天清晨6時許接獲報案，一名女學生聲稱，她當時正準備要去上學，經過台北市重慶北路二段、民權西路口時，被一名騎乘單車的男子從被後搶走手機。

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警方獲報不敢大意，立刻組成專案小組並調閱監視器畫面追查，發現搶匪是一名騎著紅色腳踏車、頭戴灰色鴨舌帽的男子。該男子搶到手機後，又騎著腳踏車前往承德路2段某大樓，趁保全不注意時偷走放在桌上的另外一支手機。

警方部屬大量警力，鎖定「紅單車、鴨舌帽」的特徵追查，有員警在早上9時許於重慶北路二段57巷口發現涉案男子，隨即呼叫支援警力，並上前將其壓制、逮捕，這才發現他是38歲游姓男子。

游聲稱，他因為最近失業、無所事事，才會從三重住處騎腳踏車來到台北市，他越想心情越差，於是決定搶手機想要去變賣，沒想到一下子就被警方抓到。

警方在游身上查扣他搶來、偷來的2支手機，將其物歸原主，同時也將他依搶奪、竊盜罪嫌送辦。

警方將游壓制逮捕。（記者王冠仁翻攝）

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