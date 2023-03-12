尾隨落單女進樓梯間搶皮包 2男被判刑

基隆地院近日審結，依搶奪等罪，分別判兩人9個月不等徒刑。（記者吳昇儒攝）

2023/03/12 16:31

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆男子盧奕任因經濟困窘，竟於去年12月28日凌晨4時許，夥同友人陳信杰在南榮路尾隨劉姓女子，待其進入樓梯間後行搶，得手2支手機、充電器及3包泡麵。兩人分贓後，盧男將分得的泡麵吃完，其他物品則丟棄。警方循線調查，將盧、陳2人逮捕到案。基隆地院近日審結，依搶奪等罪，分別判兩人9個月不等徒刑。

檢警調查，盧男為了犯搶奪案，利用螺絲起子偷了一塊機車車牌，懸掛在犯案的機車上方，案發時與陳男謀議在南榮路某火鍋店會合，鎖定劉女後由陳男把風，盧男進入樓梯間行搶。

請繼續往下閱讀...

盧男搶走劉女皮包1只，裡面裝有2組充電器、1包3份泡麵及2支手機，隨即搭乘陳男的機車離去；陳男分得2支手機，拿去網咖解鎖不成，直接丟在店內，而盧男分得皮包、充電器後，眼見無用，直接丟棄，留下泡麵食用。

同日下午2時許，盧男騎乘機車到某飲料店騎樓邊，見陳姓被害人把皮包放置在飲料店的桌上，趁隙偷走，取得手機1支及老人悠遊卡，隨即將手機交給同夥陳信杰解鎖，其他東西均丟棄，最終手機解鎖失敗也遭丟棄。

隨後，盧男擔心偷來的車牌被警方查獲，將它交給同夥銷毀，未料還來不及清理時，警方就聲請搜索票及拘票上門，分別將盧、陳逮捕。

檢察官調查後認為，盧男涉犯攜帶兇器竊盜、搶奪、竊盜罪等罪，而同夥陳男則涉犯搶奪、收受贓物等3罪，依法將2人起訴。

法官審理時，兩人均承認犯行，並表示手機因無法解鎖均已丟棄，另得手的皮包、充電器也直接棄置分贓的公園處；盧男則指出，自己已將3包泡麵食用殆盡。

法官審理後，認定盧男觸犯搶奪、攜帶兇器竊盜、竊盜罪，分別判處有期徒刑9月、7月、4月（得易科罰金），前兩罪應併執行有期徒刑1年；而陳男則觸犯搶奪、收受贓物等2罪，分別判處有期徒刑9月、3月（得易科罰金），不法所得追徵其價額。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法