名店福源花生醬二代負責人炒股 虧損307萬改判1年定讞

「福源花生醬」二代負責人曾廷海涉炒股，被判刑1年定讞。（資料照）

2024/06/05 12:42

〔記者溫于德／台北報導〕新竹市知名老店「福源花生醬」二代負責人曾廷海，被控為製造麗正國際科技公司股票交易活絡的表象，涉嫌炒股。一審依證券交易法對曾男判刑3年4月；二審考量曾男虧損307萬多元等情，改判刑1年。最高法院駁回上訴定讞。

曾廷海被查出，2014年底起的54個交易日，委託不知情的證券商下單，利用其本身及實際持有掌控的不知情親友的帳戶，連續委託買賣麗正股票而相對成交，共計相對成交4萬8千多股，佔該股市場總成交量2成8以上，其中42個交易日相對成交量占該股當日市場總成交量5％以上，造成麗正股票交易活絡表象，引誘散戶上車。

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法院審理時，曾男坦承有連續買賣股票，但否認有製造交易活絡的犯行，同時辯稱他玩的股票是融資當沖，並未意圖活絡股市，引誘散戶上車。

一審新竹地院依證據指曾男主觀上基於營造麗正股票交易活絡表象，以引誘散戶加入買賣該股票，並審酌曾男連續委託買賣麗正股票而相對成交，造成股票交易活絡表象，藉此影響證券市場運作，破壞證券市場交易安全，依證交法中製造證券交易活絡表象罪對他判刑3年4月。

二審則指，曾男買賣股票虧損31萬多元，加上稅費成支出276萬餘元，總計虧損307萬多元，代表曾男買賣股票沒有犯罪所得，得依證交法規定減輕其刑，並考量曾男坦承客觀事實且未造成重大損害，再依刑法59條情堪憫恕規定減刑，故改判曾男有期徒刑1年。最高法院駁回上訴確定。

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