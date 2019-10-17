老牌福源花生醬兄弟爭產 砸店潑漆打弟弟 哥哥被判刑

2019-10-17 20:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市知名老店「福源花生醬」再傳兄弟鬩牆戲碼！哥哥曾廷海不滿弟弟曾俊強擁有門市經營權，繼去年2月噴漆、打人之後，去年10月竟變本加厲，開貨車衝進倉庫，還到門市潑漆，甚至持棒追打弟弟，開庭時曾廷海竟向法官說因為這些房產都是他的，他是在毀損自己的東西，所以沒有犯毀損罪，新竹地院再依毀損、傷害等罪判刑！

判決書指出，49歲的曾廷海因家族財產與弟弟曾俊強有嫌隙，去年10月間在臉書寫「3年的營收不見了，公司賺的1億都跑他自己的口袋，無法可管，最近有收到法院的強制令，不讓我開店，氣炸了！準備砸店了！」讓曾俊強心生畏懼。

去年10月21日曾廷海駕駛福源公司的貨車，衝撞曾俊強的福源花生醬倉庫，造成門窗毀損不堪使用，曾廷海又接著拿撬棍砸毀福源門市的玻璃窗，再對收銀機、發票機、電腦等設備潑油漆。

曾俊強接獲通知後，火速趕到現場，曾廷海見狀乃持撬棍朝正騎機車抵達的弟弟左腳膝蓋，以及機車車頭揮去，曾俊強閃躲後下車逃走，曾廷海隨即持撬棍緊接在後追趕，造成曾俊強跌倒膝蓋擦傷，所幸曾俊強馬上起身，前往門市內取出電擊棒在手，曾廷海才悻悻然持撬棍轉身離去。

曾廷海辯稱沒有在臉書上寫弟弟，也沒有恐嚇，因為這些房產都是他的，他是在毀損自己的東西，所以沒有犯毀損罪，也聲稱沒有拿撬棍攻擊弟弟。但其辯詞法官都不予採信。

法官認為，曾廷海不思理性解決處理家產問題，竟以駕車衝撞及持撬棍砸毀方式毀損倉庫與門市財物，又持撬棍追逐導致弟弟受傷，欠缺尊重他人身體、財產的觀念，且犯後否認犯行，未與弟弟和解，因此最後依毀損罪判刑5月、傷害罪判處拘役59天。

曾廷海曾於去年2月到曾俊強的福源花生醬倉庫撂話「你不要走，輸贏！」「我馬上來，我要處理！」等語，幾天後兄弟在店門口口角互毆，事後曾廷海前往福源花生醬持噴漆在店門口噴上「侵占、無法無天、大騙子」等。新竹地院7月將曾廷海依傷害、公然侮辱罪處拘役95天，曾俊強依傷害罪處拘役50天，均得易科罰金。

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