竹市名店「福源花生醬」 兄弟奪產互毆都判刑

2019-07-23 18:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹知名伴手禮「福源花生醬」的第二代接掌後，兄弟爆發爭奪經營權，弟弟曾俊強在東大路老店經營「新竹福源花生醬」，哥哥曾廷海則在2百公尺外成立「海福源」，去年哥哥前往弟弟的店面出言恐嚇、互毆，又在弟弟店門口噴漆「侵占、無法無天、大騙子」等，二代兄弟就在老店門口上演兄弟鬩牆戲碼，兄弟事後互控傷害等罪，新竹地院判曾廷海犯傷害罪與公然侮辱罪，應執行拘役95日，被訴恐嚇罪部分無罪。曾俊強則依傷害罪處拘役50日，二人均得易科罰金。

法官表示，曾廷海、曾俊強因彼此間財產糾紛，竟彼此為傷害犯行，而曾廷海更對曾俊強公然侮辱，兩兄弟所為都有不是之處。

法官調查，曾廷海於去年2月20日下午3點多，前往曾俊強經營的福源花生醬倉庫，過程中發生口角，曾廷海竟恫稱「你不要走，輸贏！」「我馬上來，我要處理！」等語恫嚇，使曾俊強心生畏懼。

6天後曾廷海又到福源花生醬找弟弟，剛好曾俊強外出歸來，雙方先在福源花生醬店門口發生口角爭執，接著徒手拉扯、互毆，致曾廷海下巴、右鼻、胸部及頸部等受傷；曾俊強則頭部、臉部、雙側膝部等受傷。隔天早上8點半，曾廷海前往福源花生醬，持噴漆在店門口噴上「侵占、無法無天、大騙子」等。

曾廷海聲稱，忘記是否講過這些涉及恐嚇的話，且沒有針對性，因為氣弟弟強占福源花生醬公司，且侵占營收，他才到場，並稱是弟弟先動手才還擊，但他坦承噴漆。

曾俊強則說，哥哥已鬧過上百次，他認為哥哥做什麼事應該尋求法律途徑，畢竟老母還住在樓上，哥哥這樣鬧讓老人家無法睡覺，希望司法能給他一個公道，而目前跟哥哥尚有侵占、侵入住居等民刑事訴訟。

曾廷海去年向新竹地院民事庭，控告老店店面由弟弟占有使用，弟弟屬無權占有，要求遷出，法官判哥哥敗訴。

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