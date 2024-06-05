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台中家長校內揮武士刀嗆「把你們殺了」 校方要求學童不要外出

警察馳抵時，鄭男把武士刀放置地上，被員警帶離偵辦。（記者張瑞楨翻攝）

警察馳抵時，鄭男把武士刀放置地上，被員警帶離偵辦。（記者張瑞楨翻攝）

2024/06/05 11:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市太平區一所國小學童發生言語衝突，去年2月召開協調會時，鄭姓男子質疑其子被霸凌，帶武士刀進入校內，並於協調會中揮舞武士刀恐嚇「還是我全部把你們殺了再賠錢」等語，校方趕緊警告學童「把門窗關上，不要打開，不要出來」，警察馳抵時，他放下刀子被警察帶離，事後也向校方道歉，台中地方法院認為他坦承犯行，依恐嚇罪判處拘役59日，可易科罰金5萬9000元與上訴。

判決書指出，去年2月22日上午10時許，該所國小召開校內學童言語衝突協調會議，鄭男是該事件學童的父親，他情緒激動而與學生4位家長，以及該國小總務處曹姓主任等5人發生爭執，過程中竟持武士刀揮舞並恫嚇稱「不然那支刀拿出來殺一殺，看多少錢林北賠啦？（台語）」、「不然叫警察來啦，不然等下林北怕棟美條」、「怎樣啦，妳給林北大小聲三小啦」、「X你娘，你們去打聽我混哪裡的」、「還是我全部把你們殺了再來賠錢」等語，導致5人受驚嚇而心生畏懼。

台中地院審理認為，鄭男是情緒激動而有上述言語恐嚇之舉，行為實值非難，但考量他警詢、偵查中坦承犯行，自述教育程度是高中畢業、職業為商等一切情狀，依恐嚇危害安全罪判處拘役59日，可易科罰金5萬9000元，可上訴。

據指出，鄭男持武士刀揮舞怒罵之舉，當時包括學童與校方，以及學生家長大受驚嚇，教師擔心學童受傷害，趕緊叫喚學童「把門窗關上，不要打開，不要出來」，校方也在第一時間通報警方，當警力陸續馳抵，鄭男主動放下武士刀，很快被警方帶離。

該所國小當時發布新聞稿指出，發生學童言語衝突之後，2月20日學校導師接獲家長電話，希望能協助處理學童衝突與排擠事件，翌日（21日）校方學務處與導師集合當日事件學童了解事情發生過程，22日召開協調會時，鄭男有上述恐嚇支句，校方強調，鄭男事後道歉，家長希望往後不再發生此類事件，此件事情圓滿落幕。

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