「誰摔死了李新」影片涉誹謗羅淑蕾 郭新政、盛竹如改判賠200萬

已故台北市議員李新的前女友郭新政。（資料照）

2024/06/04 17:39

〔記者張文川／台北報導〕已故台北市議員李新的前女友郭新政，找資深主播盛竹如拍攝一系列「誰摔死了李新」影片，影射前立委羅淑蕾介入珠寶交易，羅淑蕾認為其中6集對她指控不實，郭女還在臉書侮辱羅是「吹狗蕾」；羅淑蕾狀告2人，求償500萬元，台北地院一審判羅淑蕾敗訴，但高等法院二審今逆轉改判，認定郭、盛2人未盡合理查證義務，應連帶賠償200萬元。可上訴。

刑事方面，羅淑蕾提刑事自訴，控告郭新政、盛竹如加重誹謗與公然侮辱罪，北院一審判郭、盛2人無罪，二審高院去年8月改判2人有罪，依加重誹謗罪判郭新政4月徒刑，外加公然侮辱罪8000元罰金，盛竹如則依加重誹謗罪判處拘役50天，最高法院今年1月駁回上訴定讞。

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羅淑蕾提告主張，郭新政成立「誰摔死了李新」臉書粉絲專頁，製作影片搭配盛竹如旁白，影射羅淑蕾對李新政治迫害，導致李新墜樓身亡，並指羅淑蕾結合黑道，策動珠寶少東沈家民對郭新政提告等。羅認為系列影片多處散布不實，且未向她查證，侵害她名譽，提告求償1000萬元，一審期間縮減為500萬元。

郭新政答辯強調，製作影片是為了揭弊除陋，屬言論自由，內容可受公評。盛竹如答辯，他是受郭新政邀請擔任影片旁白，由郭女提供台詞、文稿，並提供具體事證供他查證，羅淑蕾當時身為立法員委，卻介入蕓賞珠寶事件，他是對可受公評之事進行善意評論。

一審北院認為，羅淑蕾當時是立法委員，參與制定公共政策，對於她有無如郭女指責的與黑道人士掛勾、是否介入珠寶案、是否使支票漏蓋印章、有無與銀行人員勾結、是否誘導沈男提告、是否濫權取得郭新政的當票並變造、有無勾結暗中攻擊李新等，當屬可受公評的國家事務，評論內容或許使羅感到不快，但應有更大程度的容忍，郭、盛2人的言論與批評未超出適當評論範圍，且非以損害羅的名譽為唯一目的，屬善意的合理評論，判羅淑蕾敗訴。羅淑蕾上訴。

二審高院審理後認定，郭新政的言論與事實不符，有違法院的調查結果，影片中引用不實的資料，有重大輕率的惡意，客觀上也足以侵害羅的名譽。盛竹如為國內具知名度的新聞主播，收費擔任系列影片主持人，卻對於影片指涉的人事，未盡查證義務。

高院法官認為，郭、盛2人在系列影片中，關於指涉羅淑蕾與黑道人士掛勾，以及羅施壓當舖、違法取得當票後再予變造，無論在時效性、言論與公共利益關聯性、消息來源可信度、查證成本與可能性等各方面，皆難以認定有盡合理查證義務。

而影片是以網路傳播方式傳述，散布力甚強，至今已傳布4年多，對羅的名譽損傷甚鉅，而刑事上也已判郭、加重誹謗有罪確定，因此認定2人侵害羅的應連帶賠償200萬元。全案仍可上訴。

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