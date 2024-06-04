空氣槍對戰矽利康膠槍 2男行車糾紛激化成全武行

監視器拍下沈男經過溪東路對徐男嗆聲瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

2024/06/04 16:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕22歲沈姓男子前日下午騎車行經新北市三峽街頭，看到1輛小貨車臨停在路邊白線旁，沈男主觀認為小貨車擋道，對著小貨車罵出國罵三字經，接著騎車離開。51歲徐姓司機不甘被罵開貨車追上，雙方分別掏出空氣槍與矽利康膠槍比劃，接著演變成拳頭互毆，直到警方趕抵將雙方制止，才結束這場鬧劇。

據了解，當日下午2時許，徐男臨停在三峽區溪東路白線上緊靠路邊，現場雖為一線道，但還是有留位置給往來車輛通過。而沈男行經此地認為被擋路，對著貨車怒罵三字經後還嗆聲「開什麼車」，徐男聽見下車就要理論，不料沈男這時加速騎車離去。

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徐男回到車上開車追逐，在辭修高中附近將沈男攔下，雙方開始言語互譏，接著沈男拿出空氣槍示威，徐男也拿出車上的矽利康膠槍對著沈男比劃，誰也不讓誰。比劃一陣後，雙方又追逐到了成福路某超商前，下車徒手互毆，2人雙雙掛彩，直到警方獲報趕抵，2人才罷手。

警方將2人帶回警所，2人在筆錄時皆互指是對方的錯，互控逼車、傷害，誰也不願意先低頭。警詢後，依傷害、恐嚇、強制罪嫌，將這2人移送法辦。

沈、徐2人在超商前互毆。（記者徐聖倫翻攝）

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