南市議員朱正軒控告李全教 架脖子、恐嚇

南市議員朱正軒比出李全教對他架脖子的手勢，指控李全教公然對他施以肢體強制及言語恐嚇，控制他近五分鐘。（記者蔡文居攝）

2023/11/03 05:30

朱︰施暴像黑道 沒資格當代議士 李︰只質問為何一再抹黑 沒恐嚇

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕民進黨立委林宜瑾競選總部執行總幹事、南市議員朱正軒昨天召開記者會，指控立委參選人李全教昨天在殯儀館參加公祭時，公然對他施以肢體強制及言語恐嚇，控制他近五分鐘，已涉及強制罪。朱正軒發表「不自殺聲明」後，隨即赴警局報案，並控告李全教涉嫌妨害自由、傷害及恐嚇。李全教則否認有恐嚇等情事。

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朱掌林宜瑾兵符 與李交戰

朱正軒表示，目前李全教還只是立委參選人，就任意對意見不同者使用暴力、施以威脅，請問這樣的人，要如何「堅持做人民的靠山？」李全教回應說，面對朱多次公開的抹黑、誹謗，即使有再多的憤怒，也不可能對他進行所謂的恐嚇。

李全教目前以無黨籍參選台南市第四選區立委，民進黨則提名立委林宜瑾尋求連任，朱正軒擔任林宜瑾競選總部執行總幹事兼發言人，朱先前指控李全教為「光電黑金」，遭李全教提告。

朱正軒說，昨上午九點半於殯儀館公祭場合，他正在講電話，李全教快步走來，當眾用手臂把他脖子架住控制近五分鐘，大聲嚷說「我哪裡黑金？你說給我聽！」「我哪有雙重涉賄？」「無讀書的垃圾囝」，引起喪家及公祭民眾的注目。

他說，李全教的大聲怒罵及肢體控制，對喪家極不尊重，當下情況荒謬到不知該如何反應。李全教連在公開場合都能如此大膽對他肢體控制，更何況在私下場合，已嚴重威脅到他的人身安全。

朱正軒痛批，濫用暴力使他人屈服者，就是黑道，李全教的行為，證明自己黑金的本質，實在沒有資格成為代議士，呼籲市民鄉親一起抵制暴力及恐嚇。

李全教則表示，是向朱表達「我與他無冤無仇為何要一再惡意抹黑」；真實情況是他在現場公開詢問朱所指「雙重賄選是什麼？」「黑金的黑跟金所指的是什麼」，不能含血噴人、無中生有，但朱無法吐出任何一個字，要讓朱「漏氣」，也讓現場的鄉親知道事實是什麼。

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