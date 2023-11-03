為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

南市議員朱正軒控告李全教 架脖子、恐嚇

南市議員朱正軒比出李全教對他架脖子的手勢，指控李全教公然對他施以肢體強制及言語恐嚇，控制他近五分鐘。（記者蔡文居攝）

南市議員朱正軒比出李全教對他架脖子的手勢，指控李全教公然對他施以肢體強制及言語恐嚇，控制他近五分鐘。（記者蔡文居攝）

2023/11/03 05:30

朱︰施暴像黑道 沒資格當代議士 李︰只質問為何一再抹黑 沒恐嚇

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕民進黨立委林宜瑾競選總部執行總幹事、南市議員朱正軒昨天召開記者會，指控立委參選人李全教昨天在殯儀館參加公祭時，公然對他施以肢體強制及言語恐嚇，控制他近五分鐘，已涉及強制罪。朱正軒發表「不自殺聲明」後，隨即赴警局報案，並控告李全教涉嫌妨害自由、傷害及恐嚇。李全教則否認有恐嚇等情事。

朱掌林宜瑾兵符 與李交戰

朱正軒表示，目前李全教還只是立委參選人，就任意對意見不同者使用暴力、施以威脅，請問這樣的人，要如何「堅持做人民的靠山？」李全教回應說，面對朱多次公開的抹黑、誹謗，即使有再多的憤怒，也不可能對他進行所謂的恐嚇。

李全教目前以無黨籍參選台南市第四選區立委，民進黨則提名立委林宜瑾尋求連任，朱正軒擔任林宜瑾競選總部執行總幹事兼發言人，朱先前指控李全教為「光電黑金」，遭李全教提告。

朱正軒說，昨上午九點半於殯儀館公祭場合，他正在講電話，李全教快步走來，當眾用手臂把他脖子架住控制近五分鐘，大聲嚷說「我哪裡黑金？你說給我聽！」「我哪有雙重涉賄？」「無讀書的垃圾囝」，引起喪家及公祭民眾的注目。

他說，李全教的大聲怒罵及肢體控制，對喪家極不尊重，當下情況荒謬到不知該如何反應。李全教連在公開場合都能如此大膽對他肢體控制，更何況在私下場合，已嚴重威脅到他的人身安全。

朱正軒痛批，濫用暴力使他人屈服者，就是黑道，李全教的行為，證明自己黑金的本質，實在沒有資格成為代議士，呼籲市民鄉親一起抵制暴力及恐嚇。

李全教則表示，是向朱表達「我與他無冤無仇為何要一再惡意抹黑」；真實情況是他在現場公開詢問朱所指「雙重賄選是什麼？」「黑金的黑跟金所指的是什麼」，不能含血噴人、無中生有，但朱無法吐出任何一個字，要讓朱「漏氣」，也讓現場的鄉親知道事實是什麼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播