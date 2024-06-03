屏縣OHCA急救成功率全國倒數第2 將成立首支專責高級救護隊

屏縣消防局平日即加強各項訓練。（記者羅欣貞攝）

2024/06/03 21:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣到院前OHCA（心肺功能停止）急救成功率全國倒數第二，屏東縣政府消防局規畫年底成立首支專責高級救護隊，提升到院前救護服務品質，消防局長李彬正今天（3日）表示，也將逐年提高EMTP高級緊急救護技術員受訓人數。

根據內政部消防署「2023年緊急救護到院前心肺功能停止傷病患急救」成功人數統計表顯示：屏東縣有1021位傷病患到院前OHCA，急救成功人數有211人，急救成功率為20.67%，遠低於全國平均32.22%，更是全國倒數第二，僅高於連江縣11.11%。另各縣市消防局救護技術員人數統計表顯示，屏東縣實際執行救護人力有461人，中級EMT2有484人，比率89.63%、高級EMTP有42人，比率8%。

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屏東縣長周春米在施政總報告中，提出要成立「專責高級救護隊」，藉此來提高到院前的緊急救護能力；屏東縣議員黃明賢今天在議會質詢時表示，這是個正確的政策方向，參考各縣市專責救護隊裝配的各項高階急救器材，例如電動式頭胸升高器、電子影像喉頭鏡、自動心肺復甦機等，都必須在年底專責救護隊成立前儘速就位，除了精良的設備外，也要加強救護人力與技術。

消防局長李彬正說明，預計年底於消防局局本部備授中心一、二樓設立專責高級救護隊，沒有轄區規畫，接獲救護案件屬到院前沒有呼吸心跳、重大車禍、重大災害發生，需要大量傷病患救災現場時，高救隊就會跟分隊同步到達現場。

至於人力培訓，李彬正指出，預計受訓人數可逐年增加，高級救護隊先前規畫10到12名隊員，若以10人來說，6人是EMTP，4人是EMT2，互相搭配；救護占消防工作8成，過去急救成功率偏低，經過這幾年TP受訓，並配合醫院急救處置，指導醫師到院前急救指導，急救成功率已經有所提高。

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