卓榮泰首度校閱海巡端午威力掃蕩誓師、接裝
〔記者吳仁捷／新北報導〕行政院長卓榮泰今天視察海委會海巡署台北港基地，校閱端節威力掃蕩陣容及接裝，啟用首批汰換的260輛各式海巡偵防等任務用車，在海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍陪同下，卓榮泰也登上嘉義艦參訪、慰問；卓榮泰表示，感謝機動部隊他們堅守海域，保衛國家。
行政院長卓榮泰今天上任後首度到海委會海巡署台北港基地，動員國搜中心直升機、2艘嘉義級四千噸級巡防艦、4艘巡防艇、30餘車，艦隊分署等單位201餘人，由海洋會主委管碧玲主持，卓榮泰校閱誓師陣隊，勉勵海巡署人員在端午節期間，結合陸、海、空勤務能量，強化台灣海域及邊境防護效能，展現確保國家安全、海上治安及人民安全之決心。
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今天包括立委麥玉珍、中華民國漁會總幹事林啟滄、淡水區漁會總幹事吳永寬、蘇澳區漁會總幹事陳春生等北區漁會代表、海巡之友總會代表等各界，都見證海巡署端午威力掃蕩誓師及接裝典禮。
卓榮泰表示，海巡工作一直有重大使命，尤其是國安、治安與平安等三安；站在防制毒品、維護食安及國家安全（海上）等三個第一線，一年查獲8千7000餘公斤的毒品，及時遏止毒品危害家庭、社會，還好海巡弟兄盡忠職守，站在防毒的第一線。
卓榮泰表示，食安部分，不僅查獲可觀走私農畜產品，查獲走私香菸，平衡市場；他鼓勵海巡人員，政府當您們的靠山，遇到不法情形，該抓就抓、該罰就罰，該驅逐就驅逐，獲得現場滿堂彩，展現為人民、國家守護第一線的決心。
卓榮泰說，維護海洋安全、岸際執法及海洋救助，行政院提升海巡基層同仁執行打擊犯罪、救生救難等任務之載具效能，核列9036餘萬元專案預算，汰補260輛海巡機關巡邏、偵防等海巡任務用車，後續將以計畫性籌補方式，逐年厚實海巡各項裝備能量，針對中國灰色地帶戰略持續侵擾我國海域，政府會力挺海巡，持續推動海巡各項國艦國造計畫，增強海防實力，帶動振興海洋產業發展。
管碧玲表示，海巡署使命在於守護主權，除了近日在高雄為3艘艦艇交船及下水，今年將有21艘高性能艦艇加入捍衛海疆的行列，對於岸際巡防的各種車輛裝備，行政院也大力支持，特別針對車齡10年以上的車優先在兩年內全數汰換，海巡署也於114年再編列1億2712萬元增購各式車輛，政府為維護國安、淨化治安，保障人民平安，會持續投資海巡、建設海巡。
行政院長卓榮泰（前排左五）今天視察海委會海巡署台北港基地，校閱端午節威力掃蕩陣容及接裝，海委會主委管碧玲（前排左四）、海巡署長張忠龍（前排左二）、中華民國漁會總幹事林啟滄（第二排左五）及北區漁會總幹事及海巡之友總會到場見證。（記者吳仁捷攝）
行政院長卓榮泰（中）今天視察海委會海巡署台北港基地，校閱端午節威力掃蕩陣容及接裝，包括海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍、中華民國漁會總幹事林啟滄（第二排左五）及北區漁會總幹事及海巡之友總會等人陪同。（記者吳仁捷攝）