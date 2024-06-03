卓榮泰首度校閱海巡端午威力掃蕩誓師、接裝

行政院長卓榮泰（前排中）3日出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」。（記者朱沛雄攝）

2024/06/03 13:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕行政院長卓榮泰今天視察海委會海巡署台北港基地，校閱端節威力掃蕩陣容及接裝，啟用首批汰換的260輛各式海巡偵防等任務用車，在海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍陪同下，卓榮泰也登上嘉義艦參訪、慰問；卓榮泰表示，感謝機動部隊他們堅守海域，保衛國家。

行政院長卓榮泰今天上任後首度到海委會海巡署台北港基地，動員國搜中心直升機、2艘嘉義級四千噸級巡防艦、4艘巡防艇、30餘車，艦隊分署等單位201餘人，由海洋會主委管碧玲主持，卓榮泰校閱誓師陣隊，勉勵海巡署人員在端午節期間，結合陸、海、空勤務能量，強化台灣海域及邊境防護效能，展現確保國家安全、海上治安及人民安全之決心。

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今天包括立委麥玉珍、中華民國漁會總幹事林啟滄、淡水區漁會總幹事吳永寬、蘇澳區漁會總幹事陳春生等北區漁會代表、海巡之友總會代表等各界，都見證海巡署端午威力掃蕩誓師及接裝典禮。

卓榮泰表示，海巡工作一直有重大使命，尤其是國安、治安與平安等三安；站在防制毒品、維護食安及國家安全（海上）等三個第一線，一年查獲8千7000餘公斤的毒品，及時遏止毒品危害家庭、社會，還好海巡弟兄盡忠職守，站在防毒的第一線。

卓榮泰表示，食安部分，不僅查獲可觀走私農畜產品，查獲走私香菸，平衡市場；他鼓勵海巡人員，政府當您們的靠山，遇到不法情形，該抓就抓、該罰就罰，該驅逐就驅逐，獲得現場滿堂彩，展現為人民、國家守護第一線的決心。

卓榮泰說，維護海洋安全、岸際執法及海洋救助，行政院提升海巡基層同仁執行打擊犯罪、救生救難等任務之載具效能，核列9036餘萬元專案預算，汰補260輛海巡機關巡邏、偵防等海巡任務用車，後續將以計畫性籌補方式，逐年厚實海巡各項裝備能量，針對中國灰色地帶戰略持續侵擾我國海域，政府會力挺海巡，持續推動海巡各項國艦國造計畫，增強海防實力，帶動振興海洋產業發展。

管碧玲表示，海巡署使命在於守護主權，除了近日在高雄為3艘艦艇交船及下水，今年將有21艘高性能艦艇加入捍衛海疆的行列，對於岸際巡防的各種車輛裝備，行政院也大力支持，特別針對車齡10年以上的車優先在兩年內全數汰換，海巡署也於114年再編列1億2712萬元增購各式車輛，政府為維護國安、淨化治安，保障人民平安，會持續投資海巡、建設海巡。

海委會海巡署3日在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」。（記者朱沛雄攝）

行政院長卓榮泰3日出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」。（記者朱沛雄攝）

行政院長卓榮泰（前排左五）今天視察海委會海巡署台北港基地，校閱端午節威力掃蕩陣容及接裝，海委會主委管碧玲（前排左四）、海巡署長張忠龍（前排左二）、中華民國漁會總幹事林啟滄（第二排左五）及北區漁會總幹事及海巡之友總會到場見證。（記者吳仁捷攝）

行政院長卓榮泰（中）今天視察海委會海巡署台北港基地，校閱端午節威力掃蕩陣容及接裝，海委會主委管碧玲（左）陪同下，卓榮泰頒發加菜金給海巡署艦隊分署長廖德成（右）等代表。（記者吳仁捷攝）

行政院長卓榮泰出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」（記者朱沛雄攝）

行政院長卓榮泰今天視察海委會海巡署台北港基地，校閱端午節威力掃蕩陣容及接裝，包括海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍、中華民國漁會總幹事林啟滄及北區漁會總幹事及海巡之友總會代表都到場。（記者吳仁捷攝）

行政院長卓榮泰（中）今天視察海委會海巡署台北港基地，校閱端午節威力掃蕩陣容及接裝，包括海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍、中華民國漁會總幹事林啟滄（第二排左五）及北區漁會總幹事及海巡之友總會等人陪同。（記者吳仁捷攝）

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