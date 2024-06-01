基隆籍漁船絞到繩索 船員下海解圍後失聯

基隆籍新昇興8號漁船在棉花嶼海域作業時絞到繩索，鄭姓船員潛入海裡排除後失聯，漁船昨返回八斗子漁港。 （記者林嘉東攝）

2024/06/01 19:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆籍「新昇興8號」漁船前晚在棉花嶼海域作業時絞到繩索，鄭姓船員潛入海中替「新」船解圍後失聯。海巡署基隆海巡隊、澳底海巡隊與空勤總隊繼昨天搜救後，今（1日）再前往搜尋至入夜，仍未發現鄭男下落，明天將持續搜救。

基隆籍「新昇興8號」漁船上月30日晚間10點半行經棉花嶼海域時，船艙突然發生數次晃動，林姓船長研判可能撞到繩索，擔心車葉被繩索打斷，緊急停船，鄭姓船員（42歲）穿著潛水衣、藍色蛙鞋潛入海中將繩索解開。

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未料，鄭男遲遲未上船，林穿起潛水衣潛入海中，遍尋不著鄭，纏住漁船繩索則不見了，研判鄭男解開繩索，替漁船解圍後，遭強勁海流沖走，只好將漁船開回八斗子。

林男在鄭姓船員失蹤後，立即報請海巡署、空中勤務總隊搜救，海巡署基隆、澳底海巡隊與直升機昨天前往鄭男失蹤海域搜尋，未發現鄭男行蹤。

「新」船昨天上午8時許平安返抵八斗子漁港，林男擔心鄭受困在船底，再找來潛水伕潛入船底，未見鄭男下落；空勤總隊直升機、澳底、基隆海巡隊今天持續搜救鄭男至入夜，仍未發現鄭男下落，明天將持續出勤搜救。

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